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Deportes

El Atlético Arousana doblega al Arenteiro y ocupa plaza que da acceso a jugar por ascender en la segunda fase

En Tercera RFEF el Atlético Villalonga sigue segundo tras golear al O Val en San Pedro (6-0) 

Gonzalo Sánchez
19/10/2026 19:01
El Atlético Arousana ocupa la tercera plaza, que da derecho a jugar la segunda fase por el ascenso a Tercera RFEF
El Atlético Arousana ocupa la tercera plaza, que da derecho a jugar la segunda fase por el ascenso a Tercera RFEF
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El Atlético Arousana venció 2-1 en el Manuel Jiménez al Arenteiro y es tercero en el grupo II de Primera Autonómica tras las seis primeras jornadas de liga. Daniela adelantó a las locales en la primera parte, aunque empataron las de O Carballiño antes del descanso, mediada la segunda llegó el gol de Inés para dar la cuarta victoria al Arousana, que sigue en las plazas que dan derecho a jugar la segunda fase por el título y el ascenso a Tercera RFEF. Justo por detrás de las vilagarcianas en la tabla se queda el filial del Atlético Villalonga, que venció 1-2 al Valladares al remontar en la segunda parte con goles de Yanina y Carla Seijo.

El primer equipo celeste está haciendo un inicio de curso magnífico en Tercera Federación. El sábado goleo al O Val en San Pedro por 6-0. Un gol en propia puerta abrió la cuenta y le siguieron los tantos de Eva Valverde, Noe Pereira, Emma Domínguez y Vanesa Estévez (2). El Atlético Villalonga se mantiene segundo por detrás del Friol. Peor le fueron las cosas al EFM Concello de Boiro en A Coruña ante el filial del Victoria, que le goleó por 7-1. Iria Otero marcó el único gol de las visitantes, que son novenas en la tabla.

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