Juanma pone más líder al Boiro con un gol de cabeza en Cangas

Los jugadores del CD Boiro celebran un gol en este inicio de temporada que está siendo sobresaliente Mónica Ferreirós

Un gol de Juanma al inicio de la segunda parte dio al Boiro su quinta victoria de la temporada, la segunda consecutiva, a costa del Alondras en Cangas. El equipo de Jose Tizón se afianza en el liderato, puesto que suma 16 puntos, y demuestra que tiene una plantilla de garantías. Y es que el técnico vigués introdujo ocho cambios respecto al once de la semana pasada, empezando por la portería con la entrada de Álex Vila.

Sin el delantero Óscar, por motivos personales, ni los lesionados Juanpa y Ozores, el entrenador no dudó en mover más fichas. Yosi y Aarón fueron los laterales, mientras que Juanma y Romero jugaron de interiores, por delante de Enjamio. Prol partió en banda derecha y Parada en la izquierda, mientras que Juan Cambón fue la referencia ofensiva.

El Boiro salió con la idea de presionar alto e incomodar la salida de balón de los locales. Un plan que funcionó de inicio, con recuperaciones y ocasones claras. La primera de Cambón la salvó el metra Brais. La segunda la tuvo Mario Prol, que no acertó en su disparo, tras recibir un pase de Romero. Y la tercera fue de Iago Martínez, que lo intentó desde el centro del campo, pero Brais Pereiro reaccionó y con una gran parada evitó el 0-1.

En los últimos veinte minutos de la primera parte el Alondras ya jugó más en largo para minimizar pérdidas y el juego se igualó. Los cangueses tuvieron su ocasiones en una pared entre Aitor Aspas y Álex Rodríguez, con disparo del primero que solventó con seguridad Álex Vila.

El Boiro golpeó al inicio de la segunda parte. En un córner lanzado por Prol al segundo palo, donde cabeceó Juanma pegado al poste para hacer el 0-1. A partir de ahí llegaron los mejores minutos del Boiro en el campo de Morrazo, con mucha solidez, recuperando rápido el balón y manteniéndolo con largas circulaciones.

En el último cuarto de hora de partido el Alondras metió más efectivos en ataque y apretó, sobre todo con centros al área. Y tuvo una ocasión en el noventa para empatar. En una acción de balón parado en la que Kike Vidal evitó el remate de Aitor Aspas. El Boiro manejó bien los siete minutos de tiempo de aumento y echó el candado para seguir como líder sólido y fiable.