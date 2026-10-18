El Sigaltec cede en su visita a un rocoso Caja Rural RD León

El primer partido en el Sara Gómez Gonzalo Salgado

El Sigaltec CLB no pudo seguir con su buena racha en su visita al Caja Rural. Los de Luis Gabín cayeron por 89-73 en un partido en el que fueron de menos a más. A pesar de rehacerse tras el descanso y tener más dominio del rebote, la ventaja tomada por el cuadro local en el primer tiempo del enfrentamiento.

En el primer cuarto los locales ya sacaron toda la artillería pesada, con un certero Fer Salvadores que anotó nada menos que 11 puntos en los primeros minutos, mientras que los de Gabín se encomendaron al acierto de Mateo Bello.

Adrián Álvarez se atrevió con el tiro exterior pero no tuvo resultados. Por parte de los locales, Miguel González asistía a Salvadores en su primer triple, mientras que Martín San Millán se colaba en la pintura para aumentar la ventaja en el marcador del San Esteban.

En el segundo cuarto, León siguió teniendo más presencia sobre la pintura, con Salvadores de nuevo como gran protagonista al poner las cosas difíciles a la defensa de Gabín. Así, el encuentro se fue al descanso con un electrónico de 53-35.

En el tercer cuarto, los vilagarcianos entraron mucho más enchufados, firmando un 0-11 en los primeros cinco minutos tras el descanso, pero la ventaja de los locales seguía superando los 10 puntos. Juan Diego volvió a enchufar a los locales con un tiro de dos que ponía el 58-46. Lo cierto, es que los visitantes se fueron haciendo poco a poco con el rebote para finalmente terminar el tercer cuarto con un parcial de 15-22 a su favor.

En los últimos 10 minutos, el cuadro local volvió a ponerse por encima. En el ecuador del último cuarto, el electrónico señalaba un 78-64. Las pérdidas de balón pasaron factura a los de Gabín, que tampoco estuvieron certeros en el tiro exterior. Asimismo, las constantes faltas cometidas por los arousanos otorgaron tiros libres que daban más ventaja a los leoneses. Tras una férrea batalla en los últimos minutos, los de Gabín no pudieron sumar ante un León que fue superior.