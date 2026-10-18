El Portonovo se queda sin premio en Baltar

Yoel Crespo fue uno de los protagonistas en Baltar MONICA VILA

El Portonovo SD no pudo sumar de tres en Baltar. Los de Minso Vidal empataron a cero ante el Antela en un encuentro en el que merecieron más. En la primera mitad, el Portonovo fue ganando peso en el juego a medida que pasaban los minutos, generando numerosas ocasiones de peligro que no fueron capaces de materializar ante un solvente Antela

Los visitantes comenzaron avisando con un disparo de Pucho a la derecha de la portería que alcanzó Yeray sin mayor problema. El Portonovo reaccionó con un remate de Tymo de cabeza que se fue fuera por poco. Carlos López volvía a ponerse mano a mano con Yeray, pero el línea señaló fuera de juego y el esférico volvió a los pies del Portonovo. De inicio, el Antela estaba siendo más dominador con balón.

Charly filtró un buen balón por la banda izquierda para Yoel Crespo, pero Peruzzo despejó para mandar el esférico a córner. Los locales tuvieron una gran ocasión para adelantarse con un buen centro de Yoel Crespo que intentó rematar Escudero, pero el esférico terminó en las manos de Salgado. Escudero volvía a adentrarse en el área para poner el pase raso, pero no encontró rematador.

Yoel Crespo defiende un balón MONICA VILA

Tymo tuvo a sus pies la ocasión más clara, y es que después de una salida de balón de Charly, el balón circuló hasta la banda de Iván Varela, que puso el centro para que Tymo solo tuviese que empujar, pero falló en la definición y la pelota se fue por encima de los palos. De nuevo, Escudero ganaba la carrera en la banda derecha para poner el balón a los pies de Tymo, pero la defensa terminó despejando.

Álex Cid estuvo a punto de estrenar el marcador con un disparo desde fuera del área que parecía que se iba fuera, pero finalmente toco en el palo. Ya en el segundo tiempo, Charli recibió un balón raso para ponerse delante de Yeray, pero Diego Abal llegó a tiempo para mandar el esférico a córner.

Charli se volvió a quedar muy cerca de anotar para los visitantes, y es que tras un contragolpe de Negrete, el nueve se quedó mano a mano con Yeray, que despejó de primeras pero el nueve enganchó el rechace para quedarse solo a portería vacía.

Yeray volvería atrás para atajar milagrosamente en dos tiempos. Los locales reaccionaron con otro mano a mano de Yoel Crespo que atrapó Salgado. Escudero contragolpeó por la banda, superando a Sandro y Gastón Jano para poner el balón a los pies de Tymo, que no fue capaz de definir entre centrales.

Las gradas de Baltar brotaron después de que el colegiado no señalase un clarísimo penalti sobre Escudero a falta de 10 minutos para cumplir con el tiempo reglamentario. Varela volvía a intentarlo por la banda, poniendo el centro raso para Eloy Rosal, pero el portero visitante se adelantó para atajar el disparo.

Bruno Cid pedía a los suyos que estuvieran más juntos, preparando una ventana de tres cambios al descuento. Pablo Lede se quedó cerca de rematar un córner ya en el tiempo de descuento, pero de nuevo, la fortuna no estuvo del lado del Portonovo.