El Portonovo SD se pone a punto para recibir en Baltar a un enrachado Antela

El equipo de Minso Vidal lleva dos de tres victorias posibles en casa GonzaloSalgado

El Portonovo SD vuelve a levantar el telón de Baltar hoy a las 17:00 horas para recibir al Antela FC. Los arlequinados vuelven a casa con la moral alta luego de colocarse en la quinta posición al vencer a domicilio al Pontevedra B.

Para el encuentro de la séptima jornada de la Tercera RFEF, Minso Vidal todavía no podrá contar con Vicente Schneider, que continúa recuperándose de su esguince. El resto de la plantilla se encuentra totalmente disponible.

“El Antela es un equipo muy competitivo y además mantiene el entrenador y el bloque de jugadores del año pasado”, destaca Minso Vidal sobre el próximo rival del Portonovo.

Los visitantes llegan a Baltar con la tercera plaza bajo el brazo luego de sumar 11 puntos en las seis primeras jornadas, a solo dos de desventaja con el primer puesto que ocupa actualmente el CD Boiro.

“Necesitamos hacer un partido con mucho criterio y valentía en la fase ofensiva y defender ordenados para que no encuentren la profundidad”, recalca el técnico local. “Será un partido igualado y muy intenso en lo táctico y en los duelos”, insiste Minso Vidal.

El Portonovo espera que el factor campo juegue a su favor, alentados por una afición incansable que volverá a llenar las gradas del Municipal de Baltar en el que será, sin duda, un duelo de titanes.