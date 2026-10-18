El CD Boiro vuelve a ponerse a prueba con su visita a uno de los candidatos al play-off

Insua celebra el gol de la pasada jornada en Barraña Tania Martínez

El CD Boiro visita hoy a las 16:15 horas al Alondras CF de Rafa Villaverde. Los de José Tizón buscan seguir en línea ascendente para mantener con comodidad la primera plaza de la clasificación de Tercera RFEF, que actualmente ocupan con 13 puntos luego de vencer la pasada jornada en Barraña por 1-0 al Viveiro FC. Ahora, los boirenses harán frente a un contexto totalmente distinto.

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Para este encuentro, Tizón no podrá contar con Bruno Campos, que sigue con pubalgia. Por otro lado, Juampa Barros es duda por molestias musculares. “El equipo llega con la moral muy alta después de la victoria en Barraña. Los buenos resultados nos dan gasolina para seguir trabajando e intentar sacar los siguientes partidos”, comenta el técnico del CD Boiro.

Enfrente tendrán a un Alondras que actualmente ocupa la sexta plaza con 10 puntos, y un balance de tres victorias, una derrota y un empate en las últimas cinco jornadas. “Ellos me parecen un equipazo. Creo que son uno de los aspirantes claros al play-off. Juegan muy bien al fútbol, y hacen un muy buen ataque combinativo”, destaca Tizón sobre su próximo rival.

La plantilla

El Alondras mantiene a bastantes jugadores de la pasada temporada, pero lo cierto es que los de Cangas se reforzaron especialmente en el centro del campo. “Tienen jugadores de mucho nivel en todas las líneas, ya atrás tienen a los mejores defensas de la categoía como Piña o Kopa. Tienen a uno de los mejores medios como es Hugo y arriba cuentan con futbolistas muy diferenciales”, destaca.

“Es una salida complicadísima, vamos a intentar hacer el mejor partido posible. No nos podemos confiar porque tienen una plantilla muy amplia”, remarca Tizón.