El Arosa SC busca su primera alegría en casa

El Arosa empató contra el Bergantiños Gonzalo Salgado

A Lomba vuelve a levantar el telón hoy a las 17:00 horas para acoger el encuentro entre el Arosa SC y la UD Llanera. Los de Gonza Fernández enfrentan su segunda jornada consecutiva en casa con la mente puesta en sumar los tres primeros puntos del año.

Para el encuentro, Gonza Fernández no podrá contar con Lombao, ya que a pesar de que se encuentra entrenando con el grupo sigue con molestias, Pedro y Mario, que se lesionó en la pasada jornada, aunque todo apunta a que no será de larga duración.

“Ellos son un equipo con un perfil de futbolistas muy marcado y determinado por su campo. Aquí nosotros queremos que estén incómodos y que noten la diferencia del terreno de juego”, comenta el entrenador arlequinado sobre el Llanera.

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“Queremos que se noten las ganas de conseguir los tres puntos desde un orden, desde una idea clara de dónde queremos ser fuertes”, recalca Fernández. “El equipo cada vez hace más cosas bien y eso los jugadores lo notan. Son capaces de estar más tiempo dentro de los partidos y eso siempre te va a acercar más a la victoria”, insiste.

Enfrente, los arlequinados tendrán a un rival que viene de vencer en la pasada jornada y de sumar en las tres últimas. “Va a ser un partido totalmente diferente al de la semana pasada. Creo que vamos a tener que mantener más tiempo el balón y proponer más, y eso te lleva a otro escenario. Ellos son buenos en transiciones y balones parados”, explica Gonza Fernández. Las claves del partido pasarán de nuevo por controlar las transiciones, evitar perdidas peligrosas, y generar ocasiones claras.

“Para ganar en cualquier categoría tienes que hacer las cosas muy bien, tienes que ser humilde y respetar al rival pero sabiendo que si haces las cosas bien estás más cerca de la victoria”, recalca el técnico.

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Así, los arlequinados trabajaron durante esta semana para intentar solventar los pequeños errores que acaban costando puntos importantes en la clasificación de Segunda RFEF.

“Intentamos sobre todo analizarlo y atajar los problemas que consideramos, sobre todo en las situaciones concretas, todo está condicionado a un resultado. Corregir esos aspectos se hace hablando mucho con los jugadores, viendo vídeos y trabajando situaciones concretas”, destaca Gonza Fernández.

Actualmente, el Arosa SC se coloca penúltimo en la clasificación de Segunda RFEF con cuatro puntos, y es que aunque las sensaciones del equipo mejoran semana a semana, los tres puntos se resisten para el equipo arlequinado.

Ganas de ganar

Uno de los factores clave a controlar por parte de los arlequinados será la ansiedad por la victoria, y es que después de seis jornadas, el Arosa SC busca brindar la primera victoria a sus aficionados.

“Esperamos un partido de pocos errores, en el que ellos van a intentar minimizar sus errores en campo propio para intentar que pasen cosas cerca de nuestra área porque tienen jugadores rápidos para plantear un juego directo”, destaca Gonza Fernández.

“Son muy buenos en el duelo. Nosotros tenemos nuestras armas y nuestro plan de partido para intentar que estén lo más incómodos posible” recalca el entrenador.

El estado de A Lomba sigue siendo un gran condicionante. “Se supone que cuando juegas en casa te tienes que exponer más. Si quieres un juego más combinativo y el campo no está bien, le resulta más sencillo al equipo que quiere que no pasen cosas”, dice.