Carlos marca un golazo desde campo propio en la victoria del Céltiga en Barreiro

Cellerino recibe una falta en una acción de la segunda parte del partido ante su exequipo Freiría

Las cerca de trescientas personas que se dieron cita esta mañana en el campo vigués de Barreiro pudieron disfrutar de uno de los goles de la temporada en la Tercera gallega. El isleño Carlos Gómez firmó el gol de Pelé, que el astro brasileño patentó pese a no marcarlo en el Mundial de 1970. El central del Céltiga hizo el primero de los dos goles que le dieron la victoria a su equipo ante el Gran Peña (1-2), al marcar desde campo propio antes de la media hora de juego. Vio adelantado al portero local Graumann y lanzó un derechazo que se coló como un obús por la escuadra de la portería local. Una obra de arte, al que siguió una buena jugada por la izquierda que culminó Nico en el 0-2.

En dos minutos el Céltiga encarriló la victoria, la primera a domicilio esta temporada, pese a sufrir algo en la segunda parte, en la que se dedicó más a defender su ventaja.

Tras los dos últimos empates sin goles, Luis Carro mantuvo su apuesta de tres centrales y carrileros. Con bajas importantes como las de Sobrido y Fran López en ataque, el Céltiga priorizó el orden para atacar y defender ante un Gran Peña que tuvo que cambiar completamente su plantilla este verano. Los vigueses tienen un equipo muy joven, que está llamado a sufrir para mantener la categoría, pese a que cuentan con dos jugadores diferencias en ataque: Róber Carril y Julius.

Carlos, Arnosi y Odilo formaron la línea de tres centrales visitantes. Santi y Ginto fueron los carrileros, mientras que en mediocampo Óscar estuvo acompañado por Julio Rey. Facu Moreyra actuó en banda izquierda, aprovechando el espacio que le dejó Ginto al meterse en muchas ocasiones por dentro, Nico en la derecha, y Cellerino fue la referencia en punta.

El Céltiga salió a tener el control del partido, y lo consiguió. El Gran Peña no pudo progresar con balón ni llevar peligro al área de Táboas. Cierto es que los visitantes no tuvieron mucha continuidad de inicio en campo contrario, buscando continuamente a Cellerino de espaldas, pero su sensación era de superioridad, aún con el freno de mano puesto.

Nico, que marcó el segundo gol del Céltga, se dispone a centrar con la pierna izquierda ante la atenta mirada de Julio Freiría

A los veinte minutos el equipo de Luis Carro tuvo una primera ocasión clarísima. Filtró el pase Julio Rey sobre el buen movimiento de Facu Moreyra, que en el a mano a mano remató abajo y detuvo sin problemas Graumann. La siguiente fue el 0-1. El golazo de Carlos Gómez, para deleite de los presentes. El Céltiga lo celebró como merecía pero no se durmió ni se confió. Siguió muy activo e instantes después trenzó una acción rápida, con calidad y precisión por la izquierda, que culminó Nico con un buen remate con la interior con la derecha desde el punto de penalti. Todo al primer toque. Fue un buen gol, que puso el 0-2 que allanaba el camino a la victoria pese a que restaba una hora de juego.

El equipo de Luis Carro estuvo cerca de hacer el tercero en el minuto 34. En una contra que llevó Odilo en conducción, pero respondió bien el portero local al disparo al palo corto de Nico.

Las mejores opciones locales en el primer período se produjeron cuando entró en juego Rober Carril en la mediapunta. Primero con un disparo alto desde la frontal, y en el 42 en una acción rápida que él mismo inició y finalizó en área por la derecha, pero atrapó muy seguro Manu Táboas.

El Gran Peña necesitaba cambiar por completo el contexto y su técnico Martín Blanco lo intentó al hacer un doble cambio en el descanso. Entraron Julius arriba y Ube en la medular. Aunque la segunda parte empezó con el Céltiga dominando y rondando el tercero, los locales pasaron a llevar la iniciativa, siendo más agresivos en campo contrario y obligando a los rojiblancos a emplearse en tareas defensivas.

El equipo de Martín Blanco tuvo dos ocasiones claras para meterse en el partido mediada la segunda parte. La primera en el 65, en un remate de Camilo que rechazó Táboas a córner. En el 77 fue más clara, en un saque de esquina, tocó de espuela en el primer palo Róber Carril y de cabeza la echó fuera en el segundo el central Peku con todo a favor para marcar.

Luis Carro fue refrescando a su equipo con los cambios, pero la energía de los vigueses no decayó, también merced a las jugadores de recambio. En el 88 llegó el 1-2, obra del poderoso atacante Julius, con el que mejoró mucho el Gran Peña en la segunda parte. Exhibió su potencia con el desmarque, aguantando la tarascada del defensa, y marcó con la derecha cayéndose. El tanto local elevó la emoción de los últimos instantes, que el Céltiga gestionó muy serio y atento en la contención, para no conceder ni una sola ocasión a su rival.

El ex del Céltiga Covelo, presionado por Nico Freiría

El equipo de Luis Carro celebró con rabia la victoria, que le permite escalar en la tabla y mantener su regularidad y línea ascendente. Encadena cuatro jornadas sin perder, en las que ha sumado 8 puntos de 12 posibles y sólo encajó un único gol.

Gran Peña 1-2 Céltiga Gran Peña: Graumann; Vila, Hugo Táboas, Peku, Covelo; Landesa (André, min. 61), Noe (Ube, min. 46); Pabli (Graña, min. 77), Róber Carril, Martín (Camilo, min. 61); Tiko (Julius, min. 46). Céltiga: Manu Táboas; Santi Figueroa (Yeray, min. 63), Carlos (Manu Fernández, min. 63), Arnosi, Odilo, Ginto; Óscar, Julio Rey (Anxo, min. 83); Nico, Cellerino (Fran Blas, min. 83), Facu Moreyra (Sindo, min. 75). Goles: 0-1 Carlos (min. 28); 0-2 Nico (min. 29); 1-2 Julius (min. 88). Árbitro: Edgar Fraga, asistido por Antón Pena y David Rapela. Amarilla a Landesa, Hugo Táboas, Vila y Graña por los locales, y a Carlos, Arnosi y Cellerino por los visitantes.

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