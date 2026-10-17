Un errático Cortegada mantiene el tipo en el Sara Gómez

El acierto exterior de Cris Loureiro fue clave para la victoria local MONICA VILA

El Mariscos Antón Cortegada salvó la papeleta en casa ante el Cochinillo Segoviano para seguir invictas. Las de David Bernárdez firmaron un apretado 77-75 en un partido caracterizado por los errores en defensa y la falta de precisión en el tiro.

Las locales sufrieron para lograr su tercer triunfo consecutivo en un partido en el que no estuvieron a su mejor nivel defensivo, pero en el que el acierto exterior de jugadoras como Cris Loureiro terminó sentenciando en los instantes finales en el Sara Gómez para brindar una alegría a la afición.

Los primeros minutos fueron un toma y daca entre ambos combinados. Un preludio de lo que sería el resto del enfrentamiento. Las visitantes permanecían muy atentas a la pintura rival, mientras planteaban una férrea defensa individual para poder prestar más atención al rebote defensivo.

Por parte de Cortegada, Cris Loureiro se mostró muy activa tanto en defensa como en ataque. Así, la cuatro vilagarciana se asociaba con Marta Sanmartín para poner el 20-11 en el ecuador del primer cuarto, pero las segovianas seguían siendo más rápidas con balón para pillar desprevenida a la defensa local. De este modo, las de David Bernárdez regalaron bastantes tiros libros.

El Cortegada sufrió para conseguir la victoria en casa MONICA VILA

Durante varios minutos, al Mariscos Antón Cortegada le costaba encontrar fortuna bajo el aro. María Sanroma lideró un gran contraataque por las de José Cerrato. Al inicio del segundo cuarto, las locales seguían cometiendo numerosos errores defensivos, por lo que las visitantes aprovechaban para recortar distancias en el marcador (24-21).

Marta Sanmartín se convertía en una de las jugadoras más destacadas por el combinado local por su velocidad para llegar a la zona. Poco a poco, las de Bernárdez mejoraban también en el rebote defensivo, aunque seguían acusando la falta de puntería, y es que muchos tiros tocaban el aro pero no terminaban en canasta, mientras que las segovianas sí estaban encontrando ese acierto.

Un triple de Cris Loureiro volvía a dar cierta ventaja al Cortegada, mientras las de Cerrato se mantenían muy atentas a las segundas jugadas y los robos de balón.

Segunda parte

Tras el descanso, el encuentro se volvió completamente loco. Las segovianas aprovecharon su velocidad para seguir provocando errores defensivos y ponerse dos arriba (50-52). Las locales trataron de reforzar su defensa pero Segovia seguía teniendo mucha presencia en zona.

El Cortegada generaba peligro sobre la pintura, pero no encestaba. A pesar de que defensivamente las de Bernárdez estaban regalando muchos tiros libres, la ventaja de las visitantes era corta.

Un triple de Loureiro volvía a aventajar al Cortegada para los últimos minutos, en el que el acierto exterior de ambos combinados cobró todo el protagonismo. A falta de dos minutos para el final, de nuevo con tiros libres, las de Cerrato se pusieron dos por debajo, llegando a empatar 75-75 a falta de 30 segundos. Finalmente, las locales se impusieron.