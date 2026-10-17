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Deportes

Jéssica Bouzas se queda a las puertas de la final del Open de Lisboa

La vilagarciana cayó por un doble 4-6 ante la francesa Clara Burel

María Caldas
17/10/2026 17:13
Jéssica Bouzas perdió la final con claridad y el segundo título del circuito WTA tendrá que esperar
Jéssica Bouzas durante uno de los torneos de esta campaña
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No pudo ser. Jéssica Bouzas se quedó a las puertas de la final del Open de Lisboa tras caer en semifinales ante la francesa Clara Burel en dos sets, firmando un doble 4-6. 

La tenista vilagarciana sufrió mucho para poner en juego su primer servicio, por lo que su rival presionaba constantemente al resto. Bouzas Maneiro apenas logró un 49% de efectividad en su saque, otorgando así una clara ventaja a Burel. 

Aunque Jéssica Bouzas logró romper el servicio de la francesa en tres ocasiones, Burel se mostró sumamente letal cada vez que tuvo opciones de quiebre, aprovechando cinco de las siete oportunidades que tuvo para romper el saque de la arousana. 

Lo cierto, es que Burel fue mucho más regular durante todo el partido desde el fondo de la pista, por lo que su solidez terminó teniendo recompensa y dejando a Bouzas Maneiro fuera de la gran final.

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