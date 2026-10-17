El Villalonga busca volver a la senda de la victoria en Os Carrís

Maykel Barbosa defiende un balón en el pasado encuentro ante el Porriño Industrial Sara Padín

El Villalonga FC visita Os Carrís mañana a las 16:30 horas para medirse a la UD Barbadás. Los de Roberto Lázaro buscan volver a la senda de la victoria tras caer derrotados la pasada jornada por un 2-1 ante el Porriño Industrial. Ahora, los celestes encaran la séptima jornada liguera con la tercera posición bajo el brazo tras sumar 12 puntos y un balance de tres victorias y dos derrotas en los últimos cinco partidos.

Roberto Lázaro cuenta con toda la plantilla disponible a excepción de Romay, que sigue recuperándose de su lesión. “O Barbadás é un equipo que variou radicalmente. Ten un equipo xoven, moi dinámico. É unha proposta totalmente diferente á destas últimas tempadas”, comenta el técnico del Villalonga FC. Lo cierto, es que ahora la UD Barbadás se convirtió en filial de la UD Ourense, por lo que su filosofía es diferente a la que vienen mostrando en campañas pasadas.

“Os seus xogadores teñen moita ambición. Nós temos que usar as nosas cualidades como equipo máis veterano”, comenta Lázaro antes de viajar a Os Carrís, un campo con unas dimensiones muy específicas y en el que siempre se juegan muchos segundos balones. “Temos que estar preparados e centrados en seguir crecendo”, recalca.

Este será el segundo partido consecutivo que el Villalonga FC juegue como visitante, en busca de otros tres puntos que los mantengan instalados en la zona alta de la clasificación de Preferente Sur.

“Sabemos o tipo de partido que queremos facer. Vamos a intentar ser protagonistas e impoñer o noso xogo. A partir de aí creo que temos opcións de regresar cos tres puntos”, recalca el técnico celeste.

Por su parte, la UD Barbadás acumula tres derrotas, una victoria y un empate en las últimas cinco jornadas ligueras. Así, los locales buscan volver a brinda una victoria a sus aficionados para alejarse cuanto antes de la zona baja de la clasificación, ya que actualmente suman siete puntos.