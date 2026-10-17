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Deportes

El Sigaltec busca prolongar su buena racha en su visita al Caja Rural León

Los de Gabín disputan el duelo a domicilio hoy a las 20:30 horas

María Caldas
17/10/2026 06:30
baloncesto sigaltec vs rosalia
Los vilagarcianos se llevaron la victoria la pasada jornada en casa
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El Sigaltec CLB se mide hoy a las 20:30 horas al Caja Rural León. Un encuentro en el que los de Luis Gabín buscan prolongar su buena racha tras conseguir una cómoda victoria en el Sara Gómez ante Rosalía. Conscientes de que será un duelo totalmente diferente, los vilagarcianos encaran con ilusión la nueva jornada.

Desde el cuerpo técnico esperan que nadie se haya relajado tras el resultado en casa, ya que sumar como visitante es todavía más complicado. “León es un equipo con mucho talento, muchos jugadores capaces de anotar tanto en el tiro exterior donde casi todos sus jugadores son una amenaza”, destaca el entrenador del Sigaltec CLB. “También son peligrosos en transición cuando son agresivos al aro en los primeros segundos de la posesión”, recalca Gabín.

Lo cierto, es que su próximo rival se reforzó con respecto a la temporada pasada, especialmente en las posiciones interiores, donde contaban con menos capacidad anotadora, consiguiendo así un equipo con altura y presencia. “En su casa son un equipo peligrosísimo, nos van a exigir estar a un nivel muy alto”, destaca el entrenador vilagarciano.

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