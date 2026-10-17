El Cortegada vuelve al Sara Gómez para medirse al Segoviano SL

El Cortegada se estrenó en casa con victoria ante el Distrito Olívico de Madrid MONICA VILA

El Mariscos Antón Cortegada regresa hoy a las 19:30 horas al Sara Gómez para verse las caras con El Cochinillo Segoviano SL. Las de David Bernárdez llegan a la tercera jornada invictas tras firmar otra buena remontada en su visita al Hierros Díaz Extremadura en la pasada jornada. Ahora, las vilagarcianas esperan ampliar su buena racha en casa ante sus aficionados.

“Estamos muy contentos con la semana de trabajo del equipo. Estamos en una línea muy positiva”, comenta Bernárdez. Enfrente tendrán a un equipo que es un recién ascendido a Liga Femenina 2, por lo que desde el cuerpo técnico no quieren subestimar al rival, ya que puede ser un “partido trampa”. Además, en la pasada jornada, las segovianas lograron la victoria por un 76-72 ante el Siroko Gijón.

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“Consiguieron apretar y remontar el partido en Gijón. Se ve que son un equipo competitivo que no dan nunca el balón por perdido, esos rivales siempre son peligrosos”, recalca el entrenador del Mariscos Antón Cortegada en la previa del enfrentamiento en casa. La pasada temporada, las segovianas se proclamaron campeonas del Grupo Norte A de Primera División Femenina.

Por su parte, las visitantes mantienen a casi todo el grupo de jugadoras que conformaban la plantilla la pasada temporada, en la que consiguieron el ascenso a la Liga Femenina 2.

“Las miramos con mucho respeto, sabemos que va a ser un partido duro. En casa queremos imponernos, mantener nuestra filosofía y estar fuertes”, recalca David Bernárdez.

Entre las características de las segovianas se encuentra su fuerte ritmo y las buenas transiciones, así como su agresividad en el uno contra uno. Una de sus máximas referencias ofensivas es Lucía García, quien fue la máxima anotadora del equipo en su primer partido en Liga Femenina 2 con 19 puntos.

“Les interesa siempre un ritmo alto de partido. Tenemos que entrar en ese juego cuando nos beneficie y castigar un poco más las ventajas”, comenta el entrenador del Cortegada. “A nivel físico creo que estamos un pelín por encima. Tenemos que jugar nuestras cartas para poder llevarnos el partido”, insiste Bernárdez.

"Espero que el equipo muestre una identidad reseñable", concluye el entrenador antes del duelo en el que las visitantes buscan seguir demostrando su progresión en una categoría superior.