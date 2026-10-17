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Deportes

El Céltiga FC pone rumbo al Municipal de Barreiro con el objetivo de redimirse con el gol

Los isleños se miden al Gran Peña a las 11:30 horas. "Esperamos estar un poco más acertados", dice Luis Carro

María Caldas
17/10/2026 22:00
El portero del Alondras Brais Pereiro salva el remate de Sobrido en una de las ocasiones de las que dispuso el Céltiga en el partido
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El Céltiga FC madruga para visitar al Gran Peña FC en el Municipal de Barreiro. Los de Luis Carro arrancan la jornada matinal con el encuentro a las 11:30 horas, en el que su principal objetivo es redimirse con el gol. Rubi Casás y Samu Araújo todavía no están disponibles para este encuentro. Tampoco estarán Fran López, que estará mínimo un mes alejado de los terrenos, ni Sobrido, que está a la espera de una resonancia.

“Tenemos muchas ganas. Esperamos estar un poco más acertados que en los últimos partidos. Entendemos que estamos en un buen momento de juego pero que no se termina de ver en los resultados”, comenta Luis Carro. 

Lo cierto, es que los isleños llevan tres porterías a cero en las últimas tres jornadas, en las que acumulan una victoria y dos empates. Pero a su vez son el tercer equipo con menos goles a favor (5), empatados con la UD Somozas (5), y por delante del Viveiro (2).

“Tanto en Viveiro como en casa pagamos la falta de acierto en las situaciones que generamos, que no son pocas. En algún momento tendrá que cambiar la fortuna o la puntería”, lamenta Carro. 

“Creo que ellos son capaces de generar un volumen alto de ocasiones, con un perfil de filial porque cuentan con futbolistas muy jóvenes con mucha energía. Esperamos traer los tres puntos”, concluye el técnico.

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