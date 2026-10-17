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Deportes

El CD Ribadumia visita al Beluso con una amplia lista de jugadores en la enfermería

El encuentro será mañana a las 17:30 horas

María Caldas
17/10/2026 20:30
fútbol ribadumia vs auriense
El cuadro de Fran Blanco empató ante el Auriense en A Senra la pasada jornada
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El CD Ribadumia pone rumbo a As Laxes para medirse mañana a las 17:30 horas al CD Beluso. Los de Fran Blanco encaran la séptima jornada de Preferente Sur con una amplia lista de jugadores de baja, y es que a Matthew, Nico Fariña y Lucas García se suma ahora Eloy Fariña, a quien diagnosticaron una rotura de ligamento cruzado posterior. Además, Novegil tampoco estará disponible al menos en los dos próximos partidos. La buena noticia pasa por la recuperación de Jony, en su primera convocatoria.

“Vamos a un contexto diferente al de estas primeras jornadas en el que la superficie y las dimensiones del terreno de juego tendrán un papel importante en el partido”, comenta Fran Blanco. 

“Sabemos que jugamos contra un rival que propone un ritmo alto de juego, transita muy bien a campo rival con jugadores de mucha velocidad y desborde arriba y que, además, viene de ganar en un campo difícil como el Arnoia”, recalca el técnico.

El Ribadumia afronta el partido con la misma mentalidad que la pasada jornada, en la que consiguieron levantar un 0-2 al descanso, a pesar del sabor agridulce por no sumar los tres puntos en casa.

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