Jéssica Bouzas consigue el billete a semifinales del Open de Lisboa

Jéssica Bouzas disputa mañana las semifinales del Open de Lisboa EFE

Jéssica Bouzas ya está en las semifinales del Open de Lisboa. La tenista vilagarciana venció en cuartos de final a la eslovena Polona Hercog en tres sets, firmando un 4-6, 6-1 y 6-4 en un partido muy disputado, pero en el que la arousana fue constante.

En el primer set, Hercog se mostró muy sólida en su primer servicio, complicando así las cosas a Jéssica Bouzas, y es que consiguió quebrar su servicio con un 54% de efectividad de puntos en el primer saque para llevarse la primera manga por un 4-6.

Pero la tenista vilagarciana reaccionó con solvencia al segundo set. Bouzas Maneiro ajustó sus devoluciones para generar así oportunidades de quiebre. Muy certera en su saque, la arousana se hizo con el segundo parcial por un contundente 6-1 que empujó el encuentro al tercer set.

Ya en la última manga, Jéssica Bouzas tuvo que hacer un férreo esfuerzo para que el partido no se le escapase. Lo cierto, es que ambas tenistas sufrieron irregularidades en el saque, algo que dio cierto aire a la vilagarciana. Bouzas estuvo más certera en los momentos clave del partido, rompiendo el servicio de la eslovena hasta en ocho ocasiones.

Finalmente, la constancia de Jéssica Bouzas tuvo recompensa, y así logró el billete a las semifinales del Open de Lisboa, que se disputarán mañana.

Su próxima rival

Ahora, la vilagarciana tendrá que verse las caras con la tenista francesa Clara Burel, de 25 años de edad. Burel destaca por su juego diestro, su revés a dos manos y una gran combatividad desde el fondo de la pista, y aunque actualmente ocupa el puesto 214 del ranking WTA, en el pasado 2024 llegó a ser la número 42 del mundo.

Tras regresar con fuerza al circuito a mediados de año, Burel ha firmado un tramo final de temporada espectacular sobre tierra batida. En septiembre se coronó campeona del WTA 125 de Valencia. El Lisboa continúa intratable, consiguiendo el pase a semifinales luego de vencer a Guiomar Maristany, por un doble 6-4.

Las tenistas ya se vieron las caras el pasado 2023 en Wimbledon, en un encuentro en el que Jéssica Bouzas tuvo que remontar tras perder el primer set para finalizar con un marcador de 4-6, 6-2 y 6-2. Así, este será el primer encuentro en tierra batida entre ambas, siendo la superficie favorita de la francesa.