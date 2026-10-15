Tono Campos: “Manteño a ilusión, pero non a motivación porque as axudas decrecen”
A lenda grovense da modalidade de maratón afronta a vindeira semana en Arxentina un novo Mundial, competición na que aos seus 41 anos conta cun extraordinario palmarés de 26 medallas
A localidade arxentina de Gualeguaaychú acolle a vindeira semana o Campionato do Mundo de piragüismo na modalidade de maratón, cunha importante representación de clubs de Arousa: Breogán de O Grove, Rías Baixas Náutico de Boiro e As Torres Romería Vikinga de Catoira. Os seus palistas acadaron o billete para o Mundial en diferentes selectivos nacionais. Ao fronte da delegación española estará o palista Tono Campos (O Grove, 41 anos), no que será o seu vixéximo terceiro campionato mundial de maratón.
Lenda da disciplina, no seu palmarés figuran dez medallas de ouro, dez prata e seis bronces acadados en Mundiais dispurados en diferentes lugares do Mundo ao longo como Hungría, Alemania, Sudáfrica, Italia, Dinamarca, Estados Unidos, Croacia, Singapur, China e tamén Portugal e España. Agora toca Arxentina, a onde viaxará coa mesma ilusión e ambición de sempre para remar as probas de C1 e de C2 xunto ao cuntiense Diego Romero, compañeiro do Breogán.
Cando viaxades a Arxentina?
Por agora temos confirmado o voo de Barcelona a Buenos Aires o mércores 21 de madrugada. Diego (Romero) sairá un día antes porque vai remar a distancia corta e xa ten competición o xoves día 23. Aínda non sabemos a hora na que saíamos de Santiago a Barcelona.
Como foi a túa preparación para o Mundial e como chegas de forma?
Pois foi bastante boa. Preparámola o mellor que puidemos, xa que para o Europeo as condicións personais, tanto miñas como as de Diego non foron as melloras. A falta de quince días para a competición produciuse a triste noticia do falecemento da nai de Diego. Á semana seguinte foi pai. Eu estaba en Ávila facendo exames do Grao que estou facendo coa Univeridade de Salamanca e non poidemos chegar no mellor momento. Era algo que sabiamos, que os resultados podían non ser bos. Dende entón repuxémonos e as sensacións son moi boas. Creo que estamos en un nivel óptimo para pelexar polas medallas.
Cal é o obxectivo?
Está claro que si xa teño sacado tres medallas nun único Mundial o obxectivo é loitar por elas tanto no C1 como no C2 longos, que son as probas que vou remar esta vez. Deixei remar a Diego a short race para que cada un podamos competir en dúas probas e así chegar na mellor forma para competir os dous polas medallas.
Que é o que máis che ilusona esta vez do Mundial?
Pois seguramente o lugar porque é a primeira vez que se celebra un Campionato Mundial de Maratón en Sudamérica. É un lugar e un país novo para coñecer no meu caso. Tamén é ilusionando encontrarnos un ano máis poidendo pelexar polo máis alto. Ilusióname ver que sigi ahí na loita polos metais e incluso por poder gañar o Mundial.
Como fas para compaxinar os adestramentos con vida laboral e familiar?
Pois cada vez é máis difícil. Este ano ademáis complícaseme todo, porque estou facendo un Grao, traballando, adestrando e logo está a vida familiar con dous fillos. Cando chego a casa logo de adestrar ou traballar quero tirarme no sofá, pero están os fillos que hai que atendelos. Teño que darlle moitas gracias á miña muller, que me axuda con todo isto. El tamén traballa e ás veces temos que facer malabares para poder compaxinar todo.
Tes algunda data marcada de retirada ou vas a seguir indo ano a ano ata que o corpo aguante?
Pois a día de hoxe non teño unha data fixada. Vou ano a ano en función das sensacións, ata que o corpo aguante. Ilusión sigo a ter aínda que a motivación complícase porque as axudas decrecen en vez de aumentar. Na Federación as becas para Maratón só son para medallistas e hai unos anos reducíronse. Dende o 2004 que percibín a miña primeira beca, en vez de aumentar foron reducíndose. A día de hoxe son irrisorias. A motivación económica é nula. Isto fágoo por seguir ahí e gozar do deporte ao máis alto nivel. Está claro que non recupero igual que cando tiña trinta anos, hai que esforzarse máis, pero non penso aínda na retirada. Iremos ano a ano.