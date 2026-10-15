Rianxo presenta a II Gladiator Kids, a carreira de obstáculos solidaria
Celébrase o sábado para rapazada de 3 a 12 anos de idade, non ter carácter competitivo e recada fondos para a Cruz Vermella
O Concello de Rianxo presentou a segunda edición da Gladiator Kids, que se celebrará este sábado a partir das 16.30 horas. Tratáse dunha carreira de obstáculos sen carácter competitivo organizada pola empresa Nokao, na que poden participar nenas e nenos entre 3 e 12 ano de idade.
O alcalde, Julian Bustelo, acompañado polo concelleiro de Deportes, Julio Alcalde, e por representantes de Banco Mediolanum, colaborador do evento, e da Cruz Vermella, explicou os detalles desta iniciativa onte no Concello. A proba será 100% solidaria grazas a Banco Mediolanum e ao proxecto Mediolanum Aproxima, destinándose a recadación a favor de Cruz Vermella, xa que a inscrición ten un custe de 8 euros.
Haberá franxas de idade e percorridos diferentes. Para os de 3 a 5 anos será de 500 metros, mentres que para os 6 a 12 anos o percorrido será de 900 metros. As saídas serán medianteun sistema de “Quendas” por grupos. Ao ser unha proba de carácter lúdico e benéfico e non competitiva, non se realizará ningún tipo de cronometraxe e entregarase un obsequio a cada participante.