Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Rianxo presenta a II Gladiator Kids, a carreira de obstáculos solidaria

Celébrase o sábado para rapazada de 3 a 12 anos de idade, non ter carácter competitivo e recada fondos para a Cruz Vermella

Gonzalo Sánchez
15/10/2026 16:52
O recadado coas inscricións desinarase a Cruz Vermella grazas ao apoio de Banco Mediolanum e do proxecto Mediolanum Aproxima
O recadado coas inscricións desinarase a Cruz Vermella grazas ao apoio de Banco Mediolanum e do proxecto Mediolanum Aproxima
cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O Concello de Rianxo presentou a segunda edición da Gladiator Kids, que se celebrará este sábado a partir das 16.30 horas. Tratáse dunha carreira de obstáculos sen carácter competitivo organizada pola empresa Nokao, na que poden participar nenas e nenos entre 3 e 12 ano de idade. 

O alcalde, Julian Bustelo, acompañado polo concelleiro de Deportes, Julio Alcalde, e por representantes de Banco Mediolanum, colaborador do evento, e da Cruz Vermella, explicou os detalles desta iniciativa onte no Concello. A proba será 100% solidaria grazas a Banco Mediolanum e ao proxecto Mediolanum Aproxima, destinándose a recadación a favor de Cruz Vermella, xa que a inscrición ten un custe de 8 euros. 

Haberá franxas de idade e percorridos diferentes. Para os de 3 a 5 anos será de 500 metros, mentres que para os 6 a 12 anos o percorrido será de 900 metros. As saídas serán medianteun sistema de “Quendas” por grupos. Ao ser unha proba de carácter lúdico e benéfico e non competitiva, non se realizará ningún tipo de cronometraxe e entregarase un obsequio a cada participante. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620