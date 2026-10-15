Honduras convoca a dos vilagarcianos

Diego y Yago Matute se incorporaron ayer por la tarde a la concentración de la Selección Sub 17 de Honduras y realizaron trabajo de gimnasio cedida

Los hermanos vilagarcianos Diego y Yago Matute han sido convocados por la Selección Sub 17 de Honduras de fútbol para unirse a una concentración en Madrid que sirve para preparar el próximo Campeonato del Mundo que se celebrará en Qatar. Ambos recibieron la llamada por sorpresa hace unos días, ya que tienen ascendencia del país centroamericano por parte de padre, y no se han escapado del radar del coruñés Dani Cancela, que desde el mes de agosto es el nuevo scouting de la Federación de Honduras, con el objetivo de buscar y captar nuevos talentos a nivel mundial para el fútbol “catracho”.

Diego pertenece al Celta, club al que llegó en su primera temporada como infantil. Ahora, con 17 años, el centrocampista forma parte el equipo juvenil de División de Honor, con el que ha participado esta temporada en cinco partidos. Ya el pasado curso jugó con el juvenil A, tanto en liga como en Copa del Rey. Se trata de un atacante zurdo de banda que está muy bien considerado y valorado en A Madroa, donde ya sabe lo que es entrenar con el filial, y firmó contrato profesional el pasado mes de marzo con una vinculación que se extiende hasta el año 2030.

Diego Matute es una de las perlas de la cantera del Celta, donde tiene contrato hasta el año 2030 da

Los responsables de la Federación de Honduras lo vieron en acción el domingo en A Coruña en el duelo en el que el Celta juvenil se impuso 0-3 al Victoria. Diego marcó las diferencias, con un gol y una asistencia. Todo hace indicar que será convocado para la Copa Mundial Sub 17 de la FIFA que se celebrará en Qatar del 19 de noviembre al 13 de diciembre, con la participación de un total de 48 selecciones. Honduras está encuadrada en el grupo L junto a Japón, Colombia y Serbia.

En el caso de su hermano Yago, también tuvo su periplo en la cantera celeste en su etapa infantil y su primer año cadete, después optó por recalar en el Arosa para jugar en División de Honor y gozar de mayor protagonismo. En la actualidad pertenece al juvenil A del club arlequinado, que milita en la Liga Nacional y ha participado en cinco partidos de liga. Yago es diestro y también actúa en banda, tanto en la posición de lateral como centrocampista.

Yago Matute defiende los colores del Arosa desde que dejó A Madroa en su etapa cadete Noa Míguez / Noashoot

Ambos hermanos, nacidos en 2009, están disfrutando de su segundo año juvenil y ahora tendrán la oportunidad de vivir esta experiencia con la selección hondureña sub 17, que disputará dos partidos amistosos el lunes y el miércoles de la próxima semana ante equipos de las canteras de Real Madrid y Atlético de Madrid. Ayer viajaron a Vigo, junto a su abuelo Roberto Domínguez, que es su tutor, para volar a la capital. Están ya concentrados con la selección hondureña en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Los Ángeles de San Rafael, donde permanecerán hasta el jueves de la próxima semana (día 22). “Conocía desde hace tiempo esta posibilidad”, explica el abuelo de los futbolistas. “Aunque nos pilló un poco a pie cambiado la llamada porque tuvimos que contactar esta mañana con el instituto de Yago para explicar la situación”. Y es que Roberto Domínguez tiene muy claro que “priorizamos los estudios”, de ahí su preocupación para que el centro facilitase el cambio de fechas de exámenes y los compañeros de clase lo mantengan al día en las materias y apuntes. El caso de Diego es diferente porque el Celta le paga un colegio privado, facilitando conciliar obligaciones académicas y deporte.

“Para mí es un orgullo como abuelo, son muy buenos jugadores”, comenta Roberto, que en su día también disfrutó del fútbol en clubes como Caldas o Cuntis, hasta que una lesión de rodilla se cruzó en su camino. “Voy a todos los lados con ellos, les gusta mucho el fútbol y tienen condiciones. Esta experiencia será bonita para ambos”.