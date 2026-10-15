Dous breoganistas compiten no Campionato do Mundo de Stand Up Paddel, en Italia
Diego García e Espe Barreras, que é unha lenda da disciplina, representan por primeira vez ao clube meco na cita mundialista
A Federación Internacional de Piragüismo organiza ata o domingo o Campionato do Mundo de Stand Up Paddle, en augas do Lago di Paola, en Sabaudía (Italia), onde por primeira vez está representado o Breogán do Grove con Diego García e Espe Barreras.
Diego é un padexeiro do club que leva competindo no SUP dende hai varias temporadas, compaxinando con outras modalidades do piragüismo. Acude a este mundial para participar na categoría de +50 anos.
Pola súa banda, Espe Barreras é unha recente incorporación do Breogán, sendo unha das lendas globais desta modalidade deportiva, que se federou pola entidade meca para poder participar neste campionato organizado pola ICF.
Natural de Vigo, reside en Fuenteventura, e ten un amplo e moi detacado palmarés, donde conta con ata catro títulos de campioa do Mundo en competicións da ICF. En Longa Distancia en Gdynia (Polonia) en 2022, en Pattaya (Tailandica) en 2023 e en Sarasota (Estados Unidos) e 2024. E tamén foi campioa mundial en Pattaya (Tailandia) en 2023, na modalidade de Carreira Técnica.