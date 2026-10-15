Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Dous breoganistas compiten no Campionato do Mundo de Stand Up Paddel, en Italia

Diego García e Espe Barreras, que é unha lenda da disciplina, representan por primeira vez ao clube meco na cita mundialista

Redacción O Grove
15/10/2026 14:42
Espe Barreras está considerada unha das maiores figuras mundiais de paddle surf
Espe Barreras está considerada unha das maiores figuras mundiais de paddle surf
cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

A Federación Internacional de Piragüismo organiza ata o domingo o Campionato do Mundo de Stand Up Paddle, en augas do Lago di Paola, en Sabaudía (Italia), onde por primeira vez está representado o Breogán do Grove con Diego García e Espe Barreras. 

Diego é un padexeiro do club que leva competindo no SUP dende hai varias temporadas, compaxinando con outras modalidades do piragüismo. Acude a este mundial para participar na categoría de +50 anos. 

Pola súa banda, Espe Barreras é unha recente incorporación do Breogán, sendo unha das lendas globais desta modalidade deportiva, que se federou pola entidade meca para poder participar neste campionato organizado pola ICF. 

Natural de Vigo, reside en Fuenteventura, e ten un amplo e moi detacado palmarés, donde conta con ata catro títulos de campioa do Mundo en competicións da ICF. En Longa Distancia en Gdynia (Polonia) en 2022, en Pattaya (Tailandica) en 2023 e en Sarasota (Estados Unidos) e 2024. E tamén foi campioa mundial en Pattaya (Tailandia) en 2023, na modalidade de Carreira Técnica. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620