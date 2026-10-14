Manuel Morón y Diego Cores se proclaman campeones gallegos en Pontevedra

Manuel Morón, Diego Cores y su hermano Dani son cinturones negros de Jiu-Jitsu Brasileño cedida

Los deportistas del club vilagarciano Dojo Berserkers Manuel Morón y Diego Cores se proclamaron campeones gallegos de Grappling sin kimono en el Autonómico organizado por la Federación Galega de Loita este fin de semana en el pabellón del Centro Galego de Tecnificación Deportiva, en Pontevedra. La competición reunió a casi 200 deportistas en representación de 15 clubes de toda Galicia, entre los que estuvo representado el Dojo Berserkers con nueve luchadores.

Manuel Morón ganó todos sus combates demostrando una extraordinaria técnica da

Manuel Morón compitió en la categorías de menos de 66 kilos y ganó un total de cinco combates, exhibiendo una espectacular técnica que le permitió colgarse el oro en categoría absoluta. Al igual que Diego Cores, que ganó sus cuatro peleas en la categoría de 71 kilos. Diego, junto a su hermano Daniel, da clases de Jiu-Jitsu Brasileño también en el Mace Sport de Pontevedra.

Diego Cores en lo más alto del podio en el pabellón del CGTD da

Con estos triunfos Manuel y Diego lograron su billete al Campeonato de España que se celebrará en Madrid, situando al Dojo Berserkers como un gimnasio de referencia en Galicia. De hecho acabó segundo en el podio por clubes de las categorías sub-15, sub-17 y sub-20, con un total de 151 puntos, sólo superado por el Club Graiño de A Coruña (220 puntos). Fueron varios los deportistas del club vilagarciano en categorías inferiores los que se subieron al podio para regresar con más de media docena de medallas.

La próxima cita para el Dojo Berserkers será en Sanxenxo, en Grappling sin kimono (Jiu-Jitsu Brasileño), también prueba clasificatoria para el Campeonato de España.