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Diario de Arousa

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Deportes

La Copa Ribadumia hace llegar más de 700 pares de botas de fútbol a Guinea Ecuatorial

El torneo muestra de nuevo su cara más solidaria al dotar de material deportivo, donado por los participantes en las dos últimas ediciones, a niños de la ciudad de Bata

Gonzalo Sánchez
14/10/2026 12:14
Benjamín, figura clave para impulsar el fútbol base en Guinea, posan con dos niños que lucen las camisetas del Aller asturiano
Benjamín, figura clave para impulsar el fútbol base en Guinea, posan con dos niños que lucen las camisetas del Aller asturiano
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La Copa Ribadumia vuelve a mostrar su cara más solidaria. El torneo benjamín e infantil que organiza el CD Ribadumia cada mes de junio a lo largo de dos fines de semana en A Serna, en colaboración con Clae Viajes y bajo la dirección de Paco Ozores, ha hecho llegar más de 700 pares de botas de fútbol usadas a niños de la ciudad de Bata, en Guinea Ecuatorial. 

Todo este material fue donado por los propios participantes en el campeonato los dos últimos años, y se ha podido gestionar gracias a la colaboración del exjugador del Real Betis y Real Valladolid Benjamín Zarandona, que está llevando a cabo un proyecto de promoción y formación de escuelas de fútbol en Guinea con jugadores de diferentes edades.

Los niños de la ecuela de fútbol de Bata, en Guinea Ecuatorial, recibieron las botas donadas por los participantes en la Copa Ribadumia
Los niños de la ecuela de fútbol de Bata, en Guinea Ecuatorial, recibieron las botas donadas por los participantes en la Copa Ribadumia
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Además de Benjamín, la Copa Ribadumia también contó con la colaboración de la empresa Seur para llevar a cabo esta iniciativa, puesto que fue la encargada de transportar todo el material, recogido en el propio campo de fútbol de A Senra, para llevarlo a la ciudad más poblada del país africano. En total se donaron un total de 733 pares de botas, además de una gran cantidad de ropa deportiva, con prendas como camisetas, pantalones y chándales, que aportó el Club Aller Deportivo de Asturias, que asistió a las cinco primeras ediciones de este evento hasta 2025, ya que desapareció como club hace unos meses y optó por regalar un gran número de equipaciones en perfecto estado a la causa, con el objetivo de que ahora las luzcan los niños de Guinea Ecuatorial.

Las botas usadas tienen una segunda vida útil
Las botas usadas tienen una segunda vida útil

Desde la organización de la Copa Ribadumia agradecen la colaboración de todas las personas y clubes que se implicaron en el proyecto y celebran que por cuarta ocasión haya sido una posible enviar este material que permite “darle una segunda vida a las botas de fútbol” en los pies de chavales guineanos que no disponen de recursos económicos para poder adquirirlas.

Llevar a cabo la iniciativa “Mis botas dan vida” es una de las marcas distintivas del torneo arousano, que reúne a 90 equipos cada años en Ribadumia que llegan de diferentes partes de España y también de otros países. Todos ellos forman parte de este proyecto solidario que traspasa fronteras y educa a los propios futbolistas en valores como la solidaridad, el compañerismo y el humanitarismo, que tanto se empiezan a escasear en los tiempos actuales de crisis en la escala ética y moral de la sociedades occidentales. 

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