La Copa Ribadumia hace llegar más de 700 pares de botas de fútbol a Guinea Ecuatorial
El torneo muestra de nuevo su cara más solidaria al dotar de material deportivo, donado por los participantes en las dos últimas ediciones, a niños de la ciudad de Bata
La Copa Ribadumia vuelve a mostrar su cara más solidaria. El torneo benjamín e infantil que organiza el CD Ribadumia cada mes de junio a lo largo de dos fines de semana en A Serna, en colaboración con Clae Viajes y bajo la dirección de Paco Ozores, ha hecho llegar más de 700 pares de botas de fútbol usadas a niños de la ciudad de Bata, en Guinea Ecuatorial.
Todo este material fue donado por los propios participantes en el campeonato los dos últimos años, y se ha podido gestionar gracias a la colaboración del exjugador del Real Betis y Real Valladolid Benjamín Zarandona, que está llevando a cabo un proyecto de promoción y formación de escuelas de fútbol en Guinea con jugadores de diferentes edades.
Además de Benjamín, la Copa Ribadumia también contó con la colaboración de la empresa Seur para llevar a cabo esta iniciativa, puesto que fue la encargada de transportar todo el material, recogido en el propio campo de fútbol de A Senra, para llevarlo a la ciudad más poblada del país africano. En total se donaron un total de 733 pares de botas, además de una gran cantidad de ropa deportiva, con prendas como camisetas, pantalones y chándales, que aportó el Club Aller Deportivo de Asturias, que asistió a las cinco primeras ediciones de este evento hasta 2025, ya que desapareció como club hace unos meses y optó por regalar un gran número de equipaciones en perfecto estado a la causa, con el objetivo de que ahora las luzcan los niños de Guinea Ecuatorial.
Desde la organización de la Copa Ribadumia agradecen la colaboración de todas las personas y clubes que se implicaron en el proyecto y celebran que por cuarta ocasión haya sido una posible enviar este material que permite “darle una segunda vida a las botas de fútbol” en los pies de chavales guineanos que no disponen de recursos económicos para poder adquirirlas.
Llevar a cabo la iniciativa “Mis botas dan vida” es una de las marcas distintivas del torneo arousano, que reúne a 90 equipos cada años en Ribadumia que llegan de diferentes partes de España y también de otros países. Todos ellos forman parte de este proyecto solidario que traspasa fronteras y educa a los propios futbolistas en valores como la solidaridad, el compañerismo y el humanitarismo, que tanto se empiezan a escasear en los tiempos actuales de crisis en la escala ética y moral de la sociedades occidentales.