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Deportes

Jéssica Bouzas se mete en cuartos de final en el WTA 125 de Lisboa

La vilagarciana derrotó a la zaragozana Irene Burillo, en un largo partido de casi tres horas sobre tierra batida, por 6-3, 3-6 y 7-5

Gonzalo Sánchez
14/10/2026 17:27
La tenista española Jéssica Bouzas Maneiro devuelve la bola a la rusa DIana Shnaider, durante su partido de la ronda 64 del Mutua Madrid Open
La tenista española Jéssica Bouzas Maneiro está jugando sobre tierra batida en Lisboa tras pasar unos días en Galicia
EFE/ Chema Moya
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La tenista vilagarciana Jéssica Bouzas accede a la ronda de cuartos de final del Lisboa Belen Open, un WTA 125 que se está celebrando esta semana en la capital portuguesa sobre tierra batida. Jéssica ganó ayer a la zaragozana Irene Burillo en un largo partido de casi tres horas por 6-3, 3-6 y 7-5. 

A la vilagarciana le tocó remontar en el último ser tras perder el servicio, ya que se vio 3-5 abajo, pero logró un break y a continuación solventó su saque. En el último juego del partido tuvo hasta seis bolas de partido y también consiguió evitar en dos ocasiones el tie break. Finalmente el juego cayó de su lado y avanza en el cuadro, en el que parte como cabeza de serie número uno. 

Su rival en cuartos de final será la veterana eslovena Polona Hercog, de 35 años, a la que Jessi ganó en dos enfrentamientos previos en el circuito. La vilagarciana parte como favorita para meterse en semifinales.

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