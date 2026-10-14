El vilagarciano Nico Mindiola se entrena con España Sub 15 en Madrid

El vilagarciano Nicolás Mindiola se está entrenando esta semana en Las Rozas con la Selección Española Sub 15 cedida

El futbolista vilagarciano Nicolás Mindiola se está ejercitando con la Selección Española Sub 15 en una concentración que se inició el lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y finaliza este jueves. A las órdenes del seleccionador Hernán Pérez, el delantero del Celta comparte entrenamientos con otros 25 futbolistas en unas sesiones que sirven para dar continuidad al trabajo realizado con el mismo grupo de futbolistas en septiembre en El Albir (Alicante), donde también estuvo el delantero celeste nacido en 2012.

Nico Mindila, en su primer año como cadete, está jugando en División de Honor y viene de marcar el fin de semana con su equipo en la victoria del Celta por 1-2 ante el CD Lugo, que mantiene al equipo vigués colíder junto al Deportivo con pleno de triunfos.

Cabe recordar que Nicolás Mindiola Abal, que se inició en el Arosa y el Umia antes de dar el salto al Celta, ya formó parte la pasada temporada de la selección española sub-14, participando en el mes de mayo en el Torneo de El Albir. Ahora también se está haciendo un hueco en la Sub 15, que disputará el Torneo Desarrollo de la UEFA del 28 de octubre al 2 de noviembre contra Austria (anfitrión), Grecia e Islandia.

Será una nueva experiencia en el proceso formativo del joven, que todavía está dando sus primeros pasos en el mundo del fútbol.