El CLB organiza una gran fiesta de presentación el domingo en A Peixería

La Praza de A Peixería se convertirá durante todo el domingo en una fiesta con música y comida con motivos de la presentación de los diferentes equipos del CLB Monica Ferreiros

El CLB Vilagarcía quiere convertir la plaza de A Peixería en una fiesta con motivo de su presentación oficial. El club, que nació este verano como una nueva entidad de baloncesto formativo con una directiva que preside Nuria Rubio, celebrará este domingo, 18 de octubre, a partir de las 11.30 horas, una jornada en la que sus más de 200 jugadores de categorías inferiores tendrán la oportunidad de darse a conocer ante las familias y los aficionados.

La directiva presidida por Nuria Rubio ha preparado un programa que combinará la presentación de los equipos con música en directo, animación a cargo de un speaker, sorteos y comida. El encuentro se prolongará durante la tarde y nace con la voluntad de hacer comunidad alrededor de la nueva entidad, compartiendo una jornada de convivencia entre quienes forman parte del club y quienes quieran acompañarlo en sus primeros pasos.

El grupo vilagarciano “Los Bics” pondrá la música en directo a la celebración, que contará también con la participación del dj Colectivo HAUS. Ambas propuestas acompañarán una programación que busca extender el ambiente festivo más allá de la presentación deportiva. Otro de los atractivos serán los sorteos, con premios que incluirán noches de hotel, botellas de vino, abonos para el Torneo EncestaRías, conservas y cenas. La oferta gastronómica permitirá elegir entre paella, fajitas de carne y mejillones al vapor, además de postres y bebidas.

La cita será así el «bautismo» del CLB Vilagarcía, que quiere compartir su estreno con jugadores, familias y aficionados. Desde la entidad agradecen el apoyo del Concello de Vilagarcía y de los patrocinadores privados que hacen posible esta celebración.

Esta será el primer gran acto del proyecto de cantera que se impulsó este verano tras las desavenencias entre el BBC y el Cortegada, que dieron lugar a que una serie de personas trabajasen de la mano para seguir adelante con un club de cantera del que centenares de niños y niñas de Vilagarcía se siente identificados, En este sentido, el papel desempeñado por Diego Doval fue determinante, y ahora forma parte de una directiva en la que también están Alejandra Nogueira como vicepresidenta, Alba Gorgoso en las funciones de secretaria y Gustavo Andújar como el tesorero. La junta se completa con Jorge Freijeiro y con la citada presidenta Nuria Rubio.

El nuevo CLB recoge ahora la estructura y dota de oficialidad al proyecto común que hace 12 años pusieron en marcha Basket Base Club y Cortegada, dos clubes históricos del baloncesto vilagarciano.