Borja Rey: "Trabajamos para lograr el play-off, no es solo palabrería"

Borja Rey durante el último partido en Barraña ante el Viveiro FC Tania Martínez

Borja Rey (20/01/1999) vive su tercera temporada consecutiva con los colores del CD Boiro. El arquero lleva tres porterías a cero en las seis primeras jornadas de la Tercera RFEF y solo seis tantos encajados, convirtiéndose en una de las figuras claves por sus grandes paradas en los primeros partidos de una temporada en la que los de Tizón están llamados a, por lo menos, jugar la fase de ascenso.

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¿Cómo están tras el partido contra el Viveiro?

La verdad muy animados. A priori ves la clasificación y pensabas que iba a ser fácil pero para nada lo fue. Después de encajar la primera derrota ante el Estradense te ayuda más a limpiar la cabeza.

Decía Tizón que no vio al equipo a un nivel alto, ¿cómo lo vivieron desde dentro?

Está claro que a lo mejor no fue el mejor partido a nivel de sensaciones y de juego. Pero Tercera es un poco así, con equipos que te complican las cosas. El Viveiro no se merece estar donde está, hacen esfuerzos terribles a nivel defensivo y en cualquier jugada te pueden hacer gol, en ese aspecto estuvimos controlando bien. Hay partidos que te exigen más eso en lugar de un juego más bonito.

De hecho, era un equipo al que no le habían ganado en dos partidos el año pasado

Sí, estábamos hablando que si quieres estar arriba, lo que te da esos puestos de play-off es no fallar contra equipos que son muy correosos como el Viveiro. En casa sobre todo tienes que ganar, y procurar ganar también cuando vayamos allá. La clave va a ser no fallar contra equipos que no estén teniendo la misma suerte que corremos nosotros.

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¿Se esperaban este buen inicio de temporada?

La verdad es que no. Hay que ser sincero, y visto el calendario es un arranque muy bueno. Podría haber sido mejor si estuviéramos más solventes las pasadas jornadas en las que encajamos hacia el final del partido. Nadie puede decir que se lo esperaba, hicimos muy buen equipo, pero esperárselo sería ser muy soberbio.

Lleva tres porterías a cero y tres no, ¿cómo lo valora?

Cuando encajamos fue por detallitos que pasan en las primeras jornadas. Queremos estar acertados porque al final marcamos en todos los partidos y eso cuesta mucho. Pero en defensa estamos siendo muy solidarios y muy bien a nivel de juego.

¿Cómo gestionan el equilibrio entre mantener su característica defensa y ser más atrevidos en ataque?

Yo creo que todo pasa por la seguridad que tenemos. Muchos nos empezamos a conocer hace dos o tres años, y la gente nueva se está sumando muy bien al estilo de juego. A nivel de esfuerzos, pocos equipos vi como nosotros. La juventud que tenemos se está adaptando muy bien al papel defensivo que nos toca muchas veces, y junto con los veteranos solo puede dar cosas buenas y equilibrio para saber sufrir.

Tenemos que devolverle la confianza a la directiva, ya que el equipo dio un salto de calidad

¿Consideran que tienen una plantilla equilibrada?

Sí. La verdad es que se dio un salto de calidad enorme ahí, como se vio en los onces que está sacando el míster. Hay cambios pero los resultados están llegando. La gente que fichó nueva que a lo mejor podía ser más desconocida por ser jóvenes me está sorprendiendo para bien. Hay mucho equilibrio en todas las parcelas del campo. Tenemos a 20 tíos que son de muchísima calidad.

El factor mental El galopante inicio de temporada del CD Boiro hace que el equipo se coloque como uno de los grandes favoritos. ¿Cómo gestionan la parte mental con respecto a las expectativas que hay sobre el equipo? Las expectativas, a nivel personal, lo veo casi un problema, que partas de que por este comienzo de liga tengas que mantener siempre el primer puesto. Es muy bonito eso pero sería mejor vernos así en la jornada 34. Ahora no podemos desviar la atención de ganar el siguiente partido. Queda muchísimo y hay equipos que están despertando y sumándose a la puja. Nosotros nos ponemos objetivos.

Tras seis jornadas, ¿cómo ven este año la Tercera RFEF?

Me parece la más igualada desde que estoy en ella. Equipos como Bergantiños, Compos o Arosa ya no están, por lo que todo se iguala un poco más. Es durísima. No hay ningunos puntos que sepas que no puedes conseguir, por lo que hay que tener mucho cuidado. Cuanto más igualada esté, cualquier derrota te puede bajar tres puestos.

¿Colarse entre los cinco primeros es el objetivo principal de esta temporada?

Sí. Tenemos ese objetivo a nivel grupal y personal. El play-off tiene que ser nuestro este año y estamos trabajando para ello, no es solo palabrería. Siendo realistas, no podemos decir otra cosa porque tenemos equipo para eso. El año pasado nos quedamos cerca, nos lastraron esos puntos que nos dejamos durante el año, por lo que tenemos que aprender de esos errores, de esos empates que dimos por buenos. Debemos de ser un equipo ambicioso fuera de casa, porque tenemos que devolver a la directiva la confianza que nos dan.

A los aficionados les doy las gracias porque multiplican nuestros esfuerzos y es un gusto

Más allá de los resultados, ¿qué Boiro quieren que vean los aficionados?

A nivel de juego y de planteamiento se lo dejo a los entrenadores. Que sea más o menos vistoso no podemos decirlo, pero tenemos mucho talento a nivel de esfuerzos y de intentarlo contra todos.

A nivel más personal, ¿qué objetivos se marca?

Bueno, la verdad que no lo pienso. El año pasado me quedó la espinita de, por un gol, no haber sido el menos goleado, empatado con Santomé que es un grandísimo portero. Creo que al final se trata de jugar mucho, estar confiado, ayudar un montón al equipo, pero prefiero ponerme objetivos grupales. Sería mucho más feliz el año pasado si nos hubiésemos metido en play-off en la última jornada que no siendo uno de los menos goleados.

¿Qué le diría a la afición?

Para empezar les daría las gracias porque casi no se nota cuando jugamos fuera de casa. Multiplican nuestros esfuerzos y es un gusto.