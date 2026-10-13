“Esta victoria vale por dos”, dice David Bernárdez tras asaltar Plasencia

El equipo de David Bernárdez ha comenzado la Liga Femenina 2 con dos victorias ante Distrito y Miralvalle Mónica Ferreirós

El Mariscos Antón Cortegada consiguió el sábado en Plasencia su segunda victoria seguida en Liga Femenina 2. El equipo vilagarciano se sobrepuso a un largo viaje en furgoneta, ya que la expedición salió a las 7 de la mañana y llegó al pabellón a las 16 horas, con paradas para desayunar y almorzar. La agotadora travesía por carretera afectó a su puesta en escena, ya que al final del primer cuarto perdía por 11 puntos ante el Extrenadura Miralvalle. Pero en el segundo llegó la reacción con un parcial de 8-27 que ya le permitió irse al descanso en ventaja (33-41), tras un triple sobre la bocina desde ocho metros de Marta Sanmartín.

"Nos costó entrar en el partido, pero el equipo supo reaccionar y ponerse al nivel físico y a partir de ahí nuestra imagen cambió", explica el entrenador David Bernárdez. "En el primer cuarto tuvimos un bajón grande, pero en el segundo a base de alternativas defensivas y temas tácticos las descolocamos un poco porque estaban muy cómodas y tenían bastante acierto".

Si en el primer partido ante el Distrito Olímpico madrileño la MVP fue la franco-canadiense Lisa Tesson con 18 puntos, esta vez las que brillaron en la estadística fueron la pívot vitoriana María Angulo, que hizo 13 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias. y la norteamericana Sarah Brans, con 17 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias, que además fue la que asumió galones en el segundo cuarto para darle la vuelta al partido. Ambas se fueron hasta lo 24 créditos de valoración, secundadas por una Cris Loureiro que sumó 17 y por la andaluza María Sánchez, que anotó tres triples para acabar con 14 puntos. "Somos un equipo con muchas jugadoras de nivel que en cualquier momento pueden aparecer", explica el entrenador, consciente de que cualquiera pueda asumir un rol importante.

En la segunda parte el equipo de David Bernárdez se mantuvo por delante en el marcador, e incluso llegó a mandar por veinte, dominó el rebote y aseguró el triunfo por una margen de 10 puntos (67-77). "En el tercer cuarto fuimos capaces de ser nosotras mismas, con un nivel de intensidad alto, y tuvimos el control ante un muy buen equipo que va a estar en la parte alta y que se va a dejar pocos puntos en casa, creo que es una victoria que vale por dos". El entrenador del Cortegada destaca la solidez y seriedad de sus jugadoras en la segunda parte, en la que Marta Sanmartín llevó el ritmo de juego que más le interesó a su equipo.

Las dos victorias reafirman el trabajo del equipo en el día a día. "No hemos hecho nada todavía. Debemos centrarnos en hacernos muy fuertes en casa porque los partidos fuera van a ser siempre muy complicados". El sábado el Cortegada recibe en el Sara Gómez al Spordeporte segoviano, que perdió en la primera jornada ante el Real Canoe por 5 puntos, y viene de ganar al Siroko Gijón de 4.

El equipo de Bernárdez inició esta semana entrenando el lunes en Caldas, ya que las instalaciones municipales en Vilagarcía estuvieron cerradas al ser festivo. "Queremos agradecer al Club As Urracas y a su presidente, Julio, las facilidades que nos dieron para poder entrenar. Era importante para soltar las piernas después del viaje tan largo y empezar a estructurar la semana". Claudia Lado, que está a la espera de pruebas para conocer como avanza su lesión muscular, será baja el sábado.

Después de las dos primeras jornadas, Bernárdez ya empieza a vislumbrar rivales como Alcobendas, Isla Bonita, Móstoles, Miralvalle o el recién descendido Real Canoe con potencial suficiente para estar en las primeras plazas, donde está instalado ya su equipo.