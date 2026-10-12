Quinto triunfo seguido del San Martín para situarse líder

El equipo de Pedro Carregal se sitúa en lo más alto de Primera Futgal tras encadenar su quinta victoria seguida San Martín

El San Martín de Pedro Carregal es el líder del grupo V de Primera Futgal tras encadenar el domingo su quinto triunfo consecutivo. Los “rojillos” golearon en Lampáns a un Amanecer que pagó muy caro sus errores individuales en defensa. Al descanso (0-5) el partido ya estaba sentenciado. Y eso que la primera gran oportunidad fue local, pero al equipo de Lino González le faltó ser mucho más resolutivo en las áreas. Joel y David Piñeiro pusieron por delante al nuevo líder. Antes del descanso, Carlo Méndez firmó un “hat-trick”, que además le sitúa como pichichi de la competición con siete tantos.

La segunda parte fue un trámite. El Amanecer hizo su gol, por medio de Brais Lago, e incluso estuvo cerca de marcar alguno más, pero fue el San Martín el que volvió a golpear a través de dos goles en propia puerta, que dejaron el 1-7 final en una tarde para olvidar de los de San Vicente. El San Martín carbura y el sábado se medirá al Monteporreiro en Vilaxoán en un exigente test que servirá para calibrar su progresión.

Por su parte, el Cidade de Ribeira también está enrachado. El equipo de Manuel Ángel derrotó al Marcón 3-0 en A Fieiteira en su tercera victoria seguida, por lo que sigue invicto y ya es tercero, a un sólo punto del liderato. Marcaron para los locales los jóvenes Isma (2) y Dani Otero en la segunda parte. Los ribeirenses visitarán el campo de A Bouza para medirse al Umia en la próxima jornada. Los de Barrantes consiguieron tres puntos de oro este fin de semana en Soutomaior al ganar por la mínima con un gol de Ricar Fernández a diez minutos del final. El Umia es sexto con 11 puntos, a sólo tres de la zona de play-off.

Y es que con 14 puntos también están el Atlético Combarro, que empató 2-2 con el Monteporreiro en el duelo entre recién ascendidos, y un Arcade que va muy en serio esta temporada y es uno de los claros candidatos a luchar por el ascenso. Venció por la mínima en A Estrada al Sport Team, que no levanta cabeza y sigue sin estrenar su casillero de puntos.

El Cordeiro empató sin goles en su visita a Campolameiro, rival que ha sumado 7 de los últimos 9 puntos en juego y ya está escalando en la tabla. Los de Valga se quedan octavos con 9 puntos y el fin de semana recibirán en el Municipal de A Baña a un Atlético Cuntis que llegará herido, puesto que este domingo perdió en A Ran 1-5 con el Pontecaldelas.

Ambiente en Vilas en el derbi entre Unión Asados y Abanqueiro da

Por último, en el derbi entre el Unión Asados y el Abanqueiro los rianxeiros lograron su primera victoria en liga al golear por 5-0. Chuso, con un doblete, fue uno de los destacados en el equipo de Luisito González, que empieza así su despegue..