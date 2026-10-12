Jose Tizón: “Ser líderes es anecdótico, pero le doy valor al trabajo del equipo”

Jose Tizón da indicaciones durante un partido de pretemporada en Barraña Mónica Ferreirós

El Boiro vuelve a ser líder en solitario de Tercera RFEF tras la sexta jornada de liga, en la que derrotó por la mínima al Viveiro en Barraña. “No estuvimos a un nivel alto”, reconoce el técnico Jose Tizón. “Ellos nos contrarrestaron bien y nos faltó fluidez y continuidad en la fase ofensiva, tenemos que mejorar”, advierte el entrenador local. “Lo positivo es que apenas nos generaron ocasiones, dejamos la portería a cero y ganamos en casa”.

El Boiro venía de empatar con el Vilalbés y de caer con polémica en A Estrada, por lo que encauza otra vez el rumbo antes de la visita a Cangas el fin de semana para medirse al Alondras. “El liderato en la sexta jornada es anecdótico, lo importante es la puntuación que llevamos, indica que estamos en el buen camino y haciendo bien las cosas, por lo que hay que darle valor al trabajo del equipo y a la constancia”. Tizón destaca que “estamos haciendo cambios en todos los partidos y todos los que entran están dando buen nivel”.

Todavía resta mucha liga por delante, pero es imposible no ilusionarse esta temporada en Boiro con hacer algo grande. Al respecto, Tizón dice que “aún es pronto, debemos tener los pies en el suelo”. El vigués también comenta que “este año nos pusimos un objetivo muy ambicioso con el play-off, no debemos obsesionarnos si perdemos el liderato o nos vemos fuera de los cinco primeros porque es una carrera de larga distancia, habrá baches y momentos duros y debemos estar preparados para ello”.

Minso: "Merecimos los tres puntos"

El Portonovo está en play-off tras su victoria el sábado en Poio ante el filial del Pontevedra. Tercer triunfo en liga de los de Minso Vidal, el primero a domicilio, para situarse quintos. “Estuvimos muy ordenados sin balón, contrarrestamos su juego vertical por ambas bandas”, destaca el técnico de los arlequinados. “A nivel ofensivo estuvimos muy bien, jugando fuera de casa contra un equipo agresivo y que apretó alto. El gol tardó en llegar pero creo que nos merecimos los tres puntos”. El Portonovo recibe al Antela, que es tercero, el fin de semana en Baltar.