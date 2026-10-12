El Villalonga corta su buena racha ante el Porriño con un gol en el descuento

fútbol ribadumia vs villalonga GonzaloSalgado

El Villalonga FC cortó su buena racha con un resultado de 2-1 en su visita al Porriño Industrial. Los celestes empezaron el partido cómodos con balón, orientando la presión hacia sus carriles exteriores. Los locales, por su parte, intentaron disparar algunos balones largos que acabaron directamente en las manos de Rodri Iglesias.

En la segunda mitad, los celestes siguieron con la idea de robar en campo contrario. En una jugada en la que los locales robaron el esférico, consiguieron el 1-0. A partir de ahí, el Villalonga comenzó a caer en ciertas precipitaciones con balón. En los últimos minutos el equipo se activó, y en un balón parado Millán empató el partido. En un córner mal defendido, Aguayo anotó el 2-1 definitivo.