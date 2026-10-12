Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Villalonga corta su buena racha ante el Porriño con un gol en el descuento

Una acción a balón parado condenó el definitivo 2-1 en el Federativo de Coia

María Caldas
12/10/2026 07:30
fútbol ribadumia vs villalonga
fútbol ribadumia vs villalonga
GonzaloSalgado
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Villalonga FC cortó su buena racha con un resultado de 2-1 en su visita al Porriño Industrial. Los celestes empezaron el partido cómodos con balón, orientando la presión hacia sus carriles exteriores. Los locales, por su parte, intentaron disparar algunos balones largos que acabaron directamente en las manos de Rodri Iglesias.

En la segunda mitad, los celestes siguieron con la idea de robar en campo contrario. En una jugada en la que los locales robaron el esférico, consiguieron el 1-0. A partir de ahí, el Villalonga comenzó a caer en ciertas precipitaciones con balón. En los últimos minutos el equipo se activó, y en un balón parado Millán empató el partido. En un córner mal defendido, Aguayo anotó el 2-1 definitivo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620