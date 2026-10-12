El CD Ribadumia reacciona y roza la remontada ante el Auriense en A Senra

El Ribadumia se coloca undécimo con ocho puntos Gonzalo Salgado

El CD Ribadumia sumó un punto en un partido de infarto en A Senra ante el Auriense CA. Los visitantes comenzaron abriendo el marcador al borde del descanso gracias a un tanto de Fer Méndez, que selló su particular doblete antes de que se cumpliesen los primeros 45 minutos de encuentro.

En la segunda mitad, el Ribadumia logró poner las tablas, e incluso llegar a adelantarse con un gol de Cheri a falta de dos minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario, pero el acierto de Nico González en el descuento impidió que los de Fran Blanco se quedasen con los tres puntos.

Los visitantes salieron buscando la portería rival sin piedad, con las fuerzas equilibrándose más al final del primer tiempo, cuando Antón tuvo un mano a mano delante de Atanes. En un balón a la espalda de la defensa, Fer Méndez roba un balón para ponerse delante de Yago y anotar el 0-1.

El primer tanto desanimó a los locales, mientras que el Auriense buscaba iniciar ataques desde su propio campo. En otro balón a la espalda de la defensa, Méndez recibió del extremo para poner el 0-2 al descanso en A Senra.

Tras el descanso, los de Fran Blanco obligaron al rival a golpear más en largo, y así empezaron a generar peligro con Cristian desde la banda izquierda. En un córner, Santaló anotó el empate, y en una llegada a segunda línea Cheri encajó el segundo.

En un rechace, el capitán volvió a recibir el balón para encajar el tercero. Pero justo en el descuento, en una acción de córner. Galiñanes tuvo una última ocasión en el minuto 94, con una llegada de línea de fondo que acabó con el jugador en el punto de penalti, lanzándola fuera.