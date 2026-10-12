El Cambados rescata un punto de su visita al CD Valladares
Los de Pénjamo empataron por 1-1 en A Gándara
El CJ Cambados rescató un punto en su visita al CD Valladares. Los de Pénjamo firmaron un 1-1 en A Gándara en un partido en el que los locales ya empezaron apretando en el área rival con una conducción de agus llevándose a su par y disparando a portería y finalmente dando en el palo de Rulo.
Los cambadeses respondieron con dos disparos de Diego Iglesias. Uno de ellos dio en el palo, mientras que el otro consiguió atajarlo Comesaña. Los de Ita atacaban a la presión alta, mientras que el Cambados era capaz de encontrar a sus jugadores avanzados en las situaciones de uno contra uno, aunque les faltó más precisión.
La segunda mitad inició con una ocasión de Edu Otero que remata alto, pero en la siguiente, en un balón al área, volvió a cazarla para hacer el 0-1. La alegría duró poco, y es que solo dos minutos más tarde, tras una falta lateral, Heber se libra de su marca y remata para poner el empate en A Gándara. Los locales tuvieron otro disparo de Gus que consiguió atrapar Rulo en dos tiempos.