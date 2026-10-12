El Atlético Villalonga golea en Tomiño y sigue al alza en Tercera Federación

El Atlético Villalonga ha ganado cuatro de su cinco primeros partidos de liga en Tercera RFEF da

El Atlético Villalonga está firmando un excelente inicio de liga en Tercera Federación. Es segundo después de golear este fin de semana a domicilio al Tomiño (1-6) en un partido en el que tuvo que remontar. Daniela Fontán, Emma Domínguez y Alba Baz firmaron dobletes para el equipo que entrena Fran Doval.

Las celestes han ganado cuatro de sus cinco partidos y siguen a la caza del líder Friol. Por su parte, el EFM Concello de Boiro cayó 0-3 ante el filial de As Celtas en Vista Alegre. Las boirenses se quedan novenas con seis puntos y en la próxima jornada visitan al Victoria CF B. l

Empate del filial con el Arousana

En Primera Gallega femenina, el filial del Atlético Villalonga y el Atlético Arousana empataron 2-2 en Dorrón en el derbi del grupo II. Los cuatro goles se marcaron en la primera media hora de juego. Las celestes se pusieron por delante en dos ocasiones, por medio de Lidia Bello y Yanina Rodríguez, pero las de Vilagarcía dieron respuesta gracias a los goles de Miri Señoráns y Marta Domínguez. El Arousana es tercero con 10 puntos y las celestes marchan quintas con 7.

En Segunda, ganaron este fin de semana Chispa y Caldas y empató el CJ Cambados, que se mantiene líder con 10 puntos.