El Ribadumia regresa a A Senra con una amplia lista de jugadores en la enfermería

Gregor es una de las dudas para el partido Aitana Vidal

El CD Ribadumia espera hoy a las 18:00 horas en A Senra al Auriense CA. De nuevo, el combinado de Fran Blanco está condicionado por las bajas, y es que la enfermería sigue encabezada por Matthew, Nico Fariña, Lucas García, Eloy Fariña y Félix. A estos nombres se suman las dudas de Novegil y Gregor por molestias musculares. Además, Martiño tampoco estará disponible.

Las buenas noticias pasan por Jony, que ya tiene el alta médica y esperan que vuelva la semana próxima. “Lo afrontamos con la máxima exigencia. Venimos de sumar tres puntos muy importantes fuera de casa y queremos darle continuidad en casa”, comenta Fran Blanco sobre el próximo enfrentamiento.

“El trabajo durante la semana de los chavales ha sido buenísimo y llegan muy mentalizados de la importancia de este partido”, insiste el entrenador del Ribadumia.

“Sabemos que jugamos contra un rival que está haciendo muy bien las cosas desde su creación y que todos los años sigue creciendo”, dice. “Tienen una plantilla equilibrada y están con una confianza muy alta. Nosotros buscaremos ser protagonistas e imponer nuestro ritmo”, concluye.