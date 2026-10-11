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Deportes

El Ribadumia regresa a A Senra con una amplia lista de jugadores en la enfermería

Novegil y Gregor son duda para el partido ante el Auriense por molestias musculares

María Caldas
11/10/2026 06:40
Ribadumia vs Porriño
Gregor es una de las dudas para el partido
Aitana Vidal
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El CD Ribadumia espera hoy a las 18:00 horas en A Senra al Auriense CA. De nuevo, el combinado de Fran Blanco está condicionado por las bajas, y es que la enfermería sigue encabezada por Matthew, Nico Fariña, Lucas García, Eloy Fariña y Félix. A estos nombres se suman las dudas de Novegil y Gregor por molestias musculares. Además, Martiño tampoco estará disponible.

Las buenas noticias pasan por Jony, que ya tiene el alta médica y esperan que vuelva la semana próxima. “Lo afrontamos con la máxima exigencia. Venimos de sumar tres puntos muy importantes fuera de casa y queremos darle continuidad en casa”, comenta Fran Blanco sobre el próximo enfrentamiento. 

“El trabajo durante la semana de los chavales ha sido buenísimo y llegan muy mentalizados de la importancia de este partido”, insiste el entrenador del Ribadumia.

“Sabemos que jugamos contra un rival que está haciendo muy bien las cosas desde su creación y que todos los años sigue creciendo”, dice. “Tienen una plantilla equilibrada y están con una confianza muy alta. Nosotros buscaremos ser protagonistas e imponer nuestro ritmo”, concluye.

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