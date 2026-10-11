El Céltiga vuelve a hacer méritos para ganar, pero sigue reñido con el gol

El portero del Alondras Brais Pereiro salva el remate de Sobrido en una de las ocasiones de las que dispuso el Céltiga en el partido Gonzalo Salgado

El Céltiga se quedó a cero y con un único punto tras perdonar ante el Alondras. Al equipo de Luis Carro le volvió a faltar acierto y fortuna en los últimos metros para conseguir una victoria, como le sucedió la pasada semana en Viveiro. Y es que el partido pudo acabar 4-1, sin embargo el marcador no se movió y deja una sensación de haber cedido dos puntos en los isleños.

El Céltiga empezó muy bien. De hecho en los primeros cinco minutos generó tres situaciones de gol. La primera de Sobri que la sacó el meta Brais en el mano a mano. Y a continuación una doble oportunidad. El remate Santi lo paró Brais y el balón acabó siendo rechazado por el poste. También a balón parado tuvo opciones claras el equipo local para ponerse por delante. Un remate de Odilo, de cabeza, se fue por poco a la salida de un córner. Pero los isleños se quedaron muy pronto sin su delantero goleador Fran López, que sufrió una lesión muscular. En su sitio entró el veterano Cellerino, que fue el siguiente en tener una ocasión para los locales, pero la envió arriba con todo a favor para hacer el 1-0.

Ginto trata de frenar el avance de Marcos Fontán Gonzalo Salgado

Parecía que el gol sólo era una cuestión de tiempo, de acuerdo a las llegadas que estaban encadenando los locales. Pero a la media hora de juego tampoco resolvieron entre Facu y Sobri otra oportunidad. Por su parte, el equipo de Cangas llegó en contadas ocasiones al área de Manu Táboas. Yelco, con un remate que se perdió alto, tuvo la mejor oportunidad del Alondras en un primer período en el que Sobrido y Cellerino siguieron generando con balones laterales.

En la segunda parte al Céltiga ya le costó algo más, condicionado por los cambios por lesión. Aunque siguió teniendo opciones. En un balón diagonal de Nico a Julio que no resuelve, en un entro al área de Nico que no encontró rematador, y en sendos remates de Anxo, que se va arrib,a y otro que le sacan a Santi a bocajarro en una acción de córner. El Alondras, por su parte, también tuvo dos buenas ocasiones en la segunda parte, en un remate de Yelco franco que se fue arriba y otra Marchena. Si bien, la más clara al final del partido fue de los locales. En una acción de Nico por fuera, llegó al fondo y puso un pase atrás que salvó un defensa. local.

Luis Carro

”Estamos en esa fase que no nos sale nada en área. Nos queda la sensación de haber puesto todo lo que había que poner menos el gol”, explica Luis Carro. “Hicimos un partido muy completo ante un muy buen rival. Me quedo con lo positivo. Tercera semana seguida que dejamos portería a cero, pero nos falta acierto. Tenemos la sensación de que hacemos los méritos, pero no tenemos los puntos que creemos que merecemos” l

El Céltiga está mereciendo mejores resutados en estos primeros meses de liga Gonzalo Salgado