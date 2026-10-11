El Céltiga espera al Alondras en el Salvador Otero

Once inicial que presentó el Céltiga en el campo de Cantarrana Céltiga CF

El Céltiga FC espero hoy a las 17:30 horas en el Salvador Otero al Alondras CF, en un duelo en el que las bajas vuelven a condicionar al cuadri isleño, que espera poder volver a sumar de tres en casa después de un complicado inicio de liga.

Luis Carro no podrá contar con Rubi Casás y Samu Araújo, mientras que Charly es duda. “Va a ser un partido complicado. Vienen de perder esta semana, pero creo que, como casi todos los que nos tocaron en este inicio, es un equipo de los que va a luchar por estar en la parte alta de la tabla”, recalca el entrenador isleño.

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“Es un equipo muy compensado, de muchísimo nivel, con capacidad para dominarte y transicionar. Nosotros somos conscientes de que ahora mismo estamos en déficit de puntos. Hicimos méritos para tener más pero esto funciona así”, lamenta Luis Carro.

“Vamos por el buen camino, cuando no ganamos estamos muy cerca de hacerlo. Pero tenemos que intentar acercarnos más a un nivel muy alto porque es lo que necesitamos para ganar partidos”, insiste Carro.

Enfrente tendrán a un Alondras que se coloca séptimo con nueve puntos, frente a los cinco que consiguió el combinado isleño en los cinco primeros enfrentamientos de la Tercera RFEF.

“Sabemos que en casa siempre tenemos un plus más y vamos a ver si somos capaces de estar a un buen nivel, que es necesario para sacar los partidos adelante y más ante un rival de la categoría de ellos. Vamos a ver si hacemos que estén incómodos y nos salgan las cosas”, comenta el entrenador del Céltiga.