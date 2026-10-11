El CD Boiro vuelve a casa para saldar su cuenta pendiente

El último once titular del CD Boiro Tania Martínez

El CD Boiro regresa hoy a las 17:30 horas al Municipal de Barraña. El equipo de José Tizón espera al Viveiro con las bajas de Bruno Campos por pubalgia y la de Kike Vidal por sanción, ya que vio la cartulina roja en la pasada jornada en casa del Estradense. Por el momento, el CD Boiro se mantiene líder de la Tercera RFEF con 10 puntos, empatados con el segundo clasificado, el CD Barco.

“La semana fue muy buena, pero sabemos que jugamos contra un rival al que el año pasado no fuimos capaces de ganarle, ni aquí en Barraña ni en su casa”, comenta José Tizón, que tampoco podrá estar en el banquillo por la tarjeta roja de la pasada jornada.

“Sabemos que va a ser un partido durísimo porque ellos son un equipo muy agresivo, muy solidario y que defiende muy bien”, destaca el entrenador del Boiro sobre su próximo rival.

“Son muy buenos en las transiciones. Lo que tenemos es que tener paciencia para atacarles, porque están muy atentos en las pérdidas. Además debemos de minimizar los balones parados porque ahí también son muy fuertes”, insiste el técnico boirense.

“Hay que hacer buenas vigilancias para evitar que ellos puedan correr”, dice Tizón.

Las estadísticas

El Viveiro no empezó de la mejor manera la nueva temporada en Tercera RFEF, y es que en cinco jornadas, los de Marcos Pereira acumulan un balance de tres derrotas consecutivas, una victoria y un empate en la pasada jornada.

Además, llevan dos goles a favor y cinco en contra. Por su parte, el CD Boiro solo cayó derrotado la pasada semana en casa del CD Estradense. En las primeras jornadas, los de José Tizón llevan 10 goles a favor y seis en contra, así como tres victorias, un empate y una derrota.