El Boiro sigue líder tras romper su maldición con el Viveiro

El once inicial del CD Boiro para medirse al Viveiro Tania Martínez

El CD Boiro sigue líder en solitario de la Tercera RFEF después de romper su particular maldición con el Viveiro FC. Los de Tizón vencieron a los de Marcos Pereiro con un gol de Insua, en un partido que empezó igualado, y en el que el Boiro fue de menos a más. El final de infarto no podía faltar en Barraña, y es que Ayoub vio la tarjeta roja cuando el Viveiro ya había completado la ventana de cambios, por lo que Jacobo tuvo que ponerse de portero y encargarse de atajarle un penalti a Cambón.

En los primeros minutos, los visitantes se mostraron más cómodos con balón. La primera ocasión de peligro del Boiro llegó tras una muy buena jugada de Enjamio, que filtró el pase al lateral para Juampa, pero el esférico acabó en las manos de Ayoub.

El conjunto de Marcos Pereiro cerraba muy bien los espacios, dificultando así las transiciones rápidas a los boirenses. Huguito dio el primer aviso del Viveiro, quedándose mano a mano con un Borja Rey que se adelantó para atrapar la pelota.

El encuentro seguía sin tener un claro dominador, aunque los visitantes seguían estando más cómodos con balón. Los boirenses volvieron a estar cerca del área con un centro lateral de Breo Sio, al que no llegó Óscar al remate y terminó mandando a saque de esquina Raúl.

Juampa insistía por la izquierda, pero el balón volvía directo a las manos de Ayoub. El Viveiro se mantenía muy atento a los segundos balones para salir rápido al área rival. Así, Izan volvió a avisar a Borja Rey con un remate de cabeza que atrapó el santiagués.

A pesar de que las oportunidades para los locales estaban siendo pocas, en cada llegada el Boiro conseguía generar peligro. Raúl tuvo que volver a mostrar su mejor versión en una jugada en la que Breo Sio se adentró solo en el área para poner el pase a Juampa sin éxito. Pasado el ecuador de la primera mitad, el partido seguía en tierra de nadie, y es que a pesar de que ambos tuviesen llegadas, ninguno conseguía materializar.

En una galopada por la banda, Óscar venció al lateral en velocidad para adentrarse por la izquierda en el área y disparar raso directo a las manos de Ayoub. De nuevo, el Boiro apretaba en el área rival con un pase de Mateo que remató Insua, y al que el portero visitante llegó por muy poco. Insua realizó una gran jugada por la banda izquierda. Una vez dentro de la zona de peligro filtró el pase a Landeira, que casi en el punto de penalti no llegó al remate.

En los últimos minutos del primer tiempo los de Tizón estaban generando más ocasiones de peligro, pero faltó finura en el remate. Antes de que el colegiado señalase el descanso, Enjamio intentó un disparo tras córner que se fue por encima de los palos.

Segunda parte

El balón volvió a rodar en Barraña con los mismos jugadores sobre el verde. La segunda mitad arrancó con la misma tónica que la primera. Ante la falta de acción, el técnico boirense comenzó a mover el banquillo, dando paso a Juanma, Prol y Cambón.

Los locales aumentaron de nuevo su presencia en área, recordando la versión que mostraron los últimos minutos del primer tiempo. El cuadro local intentaba transiciones en largo, pero de nuevos la extrema atención a los segundos balones de los de Pereiro condenaba a los boirenses.

El tiempo seguía corriendo en Barraña y las ocasiones seguían sin llegar. Un disparo de Dani desde fuera del área a las manos de Borja Rey fue la más clara de los visitantes en los últimos 45 minutos.

Tras un saque de banda, Enjamio remató de cabeza al palo, despertando de nuevo la desesperación de las gradas con la mejor ocasión de partido. La recompensa llegó por fin para un Boiro que estaba siendo superior en área. En una galopante carrera Insua se quedó mano a mano con Ayoub para batir al arquero y estrenar el marcador. El entrenador visitante vio la tarjeta roja por protestas en el gol.

Desde el banquillo del Viveiro buscaron una reacción con la entrada de Cora y Paredes, pero los locales no bajaron los brazos. Un remate de cabeza de Sergio fue la ocasión que más peligro generó por los visitantes.

Insua volvió a hacer de las suyas en el área, poniendo de tacón el balón a Cambón, que disparó cruzado. El 18 local volvió a asociarse con Cambón, que se puso mano a mano con Ayoub para que Diego terminase mandando el balón a córner.

Los últimos minutos en Barraña fueron una locura. Ayoub cometió penalti sobre Peque, y tras protestar vio la tarjeta roja cuando el Viveiro ya había completado la ventana de cambios, por lo que tuvo que ponerse de portero Jacobo, que hizo un parado al disparo de Cambón, mandando el balón a córner.