David de la Fuente y Sara Castillo ganan la XI Popular de Cambados

El tudense Manuel Karames, que fue segundo en la categoría de veteranos de más de 65 años, a su paso por la Praza de Fefiñáns Gonzalo Salgado

Cambados acogió esta mañana la decimoprimera edición de su Carreira Popular, organizada por el Concello con la colaboración del Club Atletismo Cambados. Reunió a más de doscientos treinta atletas de diferentes edades en la Praza de Fefináns. La prueba absoluta se desarrolló sobre una distancia de 10 kilómetros, a través de un circuito que discurrió por el casco urbano y por las zonas de O Pombal y Tragove, al que los participantes dieron dos vueltas. La meta estuvo situada en Fefiñáns y el marinense David de la Fuente fue el primero en cruzarla con un tiempo de 31:12, aventajando claramente a Hugo García (Atletismo Portugalate), que fue segundo con 31:38, y a Bedilu Mendoza (Miler Running Club), que llegó a dos segundos de García. A destacar el quinto puesto del vilanovés Mario Santos (Atletismo Rias Baixas), que acabó con una marca de 33:26, justo por delante del meañés del Atletismo Santiago Roberto Trigo (33:41).

En categoría femenina, la ganadora fue la canguesa Sara Castillo (Celta), con un tiempo de 34:55, aventajando a la guardesa Eva Piñel en 17 segundos. El podio lo completó la atleta isleña Marina Porteiro (Gimnástica de Pontevedra), que hizo una marca de 40:23. Un total de 170 corredores completaron el 10K, en el que también tomó parte Pablo Otero, nuevo entrenador del CAC, aunque sin carácter competitivo, ya que optó por acompañar a algunos participantes como parte del rodaje de 30 kilómetros que hizo durante la mañana.

Por lo que respecta a los ganadores en las categorías de veteranos, el ribeirense Xabi Agraso y la canguesa Sara Castillo se impusieron en Máster 1 (35 a 44 años); el meañés Andrés Sueiro y la vilagarciana Paola María se subieron a lo más alto del podio en Máster 2 (45 a 54 años); José Suárez y Rosa María Casais fueron los galardonados en Máster 3 (55 a 64 años), mientras que un total de 7 atletas de más de 65 años completaron el trazado en Cambados, llevándose los premios el santiagués Jaime Rivas y la cambadesa Lupe Vilar.

Búscate en la XI edición de la Carreira Popular Concello de Cambados Más información

La XI Popular de Cambados repartió premios en metálico a las personas que acabaron en los cinco primeros puestos de la prueba absoluta, tanto de categoría masculina como femenina. Las ganadoras se llevaron 250 euros, mientras que el resto del top 5 se embolsaron respectivamente 200,

125, 50 y 25 euros.

Categorías base

Junto a los corredores de la prueba absoluta participaron los juveniles, que sólo dieron una vuelta al circuito para hacer un 5K. Se impusieron el vilagarciano Breixo Santos (22:59) y la cambadesa Zoé González (33:54).

A lo largo de toda la mañana se llevaron a cabo las competiciones para el resto de las categorías base, con distancias adaptadas a las diferentes edades. Los cadetes e infantiles corrieron 1,6 kilómetros. Ganaron el valgués Hugo Furelos y el cambadés Hugo Cordal el chicos, y la vilagarciana Daniela Bayón y la atleta lilaina Clara Sabarís en categoría femenina.

Los alevines corrieron 800 metros, con triunfos para Bruno Rodríguez y Enia Rodríguez, mientras que en benjamines (400 metros), la victoria se la llevaron Derek Otero y Noa Martínez. La organización fue un éxito y entregó trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría. l