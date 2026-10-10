Un resiliente Cortegada triunfa en Extremadura

David Bernárdez da instrucciones a sus jugadoras en el primer partido MONICA VILA

El Mariscos Antón Cortegada volvió a mostrar su mejor versión ante el Hierros Díaz Extremadura. Las de David Bernárdez consiguieron su segunda victoria de la temporada por un 67-77 a domicilio, en un partido en el que las locales comenzaron apretando más y marcando el ritmo, pero en el que, de nuevo, las vilagarcianas supieron tirar de resiliencia para seguir sumando.

En el primer cuarto, Extremadura respondió rápido a los ataques de las visitantes, que conseguían ventajas cortas por su acierto exterior. Las de Adrijana Knežević iban alternando sus defensas, y gracias a varias faltas del Cortegada consiguieron ponerse por delante. Las locales corrían con cierta facilidad por la cancha, adueñándose del rebote y muy certeras en el tiro. Por su parte, Marta Sanmartín lideraba el trabajo ofensivo de las de David Bernárdez.

El Extremadura estaba planteando un partido muy físico, con la pívot Courtney Shaw como gran protagonista con su acierto en el tiro exterior. Por su parte, el Cortegada no estaba consiguiendo el acierto deseado de cara a canasta. Así, las locales consiguieron una ventaja de 10 puntos en el primer cuarto con un 25-14.

Al inicio del segundo cuarto, el Mariscos Antón Cortegada intentí reforzar su defensa. Sarah Brans estuvo certera en los tiros libres, por lo que las de David Bernárdez consiguieron acercarse en el marcador a mitad del segundo cuarto con un electrónico de 29-24.

De este modo, a falta de dos minutos para cerrar la primera mitad del encuentro las visitantes lograron poner el 31-31. Brans consiguió anotar un gran triple adelantaba al Cortegada. María Sánchez puso el marcador en 33-38 con otro gran tiro exterior, mientras que las locales pasaban a defensa individual. Un triple de Marta sobre la bocina dejó el marcador en 33-41 al descanso del encuentro.

Segunda parte

El encuentro se fue al descanso en el mejor momento para el Mariscos Antón Cortegada, que volvió a saltar a la pista con el claro objetivo de seguir en la línea mostrada en el segundo cuarto del partido.

Las de Bernárdez se mostraron muy certeras en el rebote defensivo, manteniendo así nueve puntos de ventaja sobre las de Adrijana Knežević, que poco a poco se iban acercando a la pintura rival. Las locales trataban de aprovechar su gran velocidad para provocar errores en la defensa de las vilagarcianas. Así, consiguieron varios tiros libres que las acercaron en el marcador con un 49-58. Luisa Dos Santos estuvo certera en el tiro libre para dejar el encuentro a los últimos minutos con un 49-59.

Las visitantes afrontaron el último cuarto con la misma fortaleza que mostraron al inicio de duelo. María Sánchez volvía a ser protagonista con un gran triple, y Sanmartín seguía haciendo un buen trabajo en la recuperación. De esta manera, en los últimos cinco minutos, el electrónico señalaba un 54-71. La entrenadora local pedía más velocidad a las suyas, pero finalmente no pudieron llevarse la victoria.