Eloy Rosal da la victoria al Portonovo en un partido de alto voltaje

Once titular del Portonovo para medirse al Pontevedra B Cedida

El Portonovo SD consiguió una importante victoria en el Municipal da Seca, en Poio, ante el Pontevedra B. Los de Minso Vidal se llevaron los tres puntos gracias a un gol de penalti de Eloy Rosal en el 90, después de que el partido permaneciese más de 20 minutos parado a la espera de que la Guardia Civil actuase ante la llamada porque algunos aficionados estaban sujetando la red de la portería.

La primera parte fue muy disputada, sin mucho control por parte de ninguno de los combinados. Los visitantes trataban de tener más la posesión del balón, mientras que el Pontevedra B buscaba empezar con las posesiones desde atrás.

Las buenas noticias para los de Minso Vidal pasaron por el regreso de Iker Escudero al once titular, y es que en la pasada jornada, los arlequinados echaron en falta a sus bajas.

Poco a poco, el Portonovo se fue haciendo con el control del partido, pero especialmente en la segunda mitad, después de que el colegiado expulsase a Ismael, extremo del cuadro pontevedrés, y los locales se quedaran con 10 jugadores. A partir de ahí, los de Minso se hicieron con el partido, pero el Pontevedra tuvo varias ocasiones claras en transiciones.

Después de más de 20 minutos con el encuentro parado hasta la llegada de las autoridades, el balón volvió a rodar en Poio. En la última acción, la colegiada señaló penalti a favor del Portonovo. Eloy se encargó de materializar la pena máxima para los visitantes, que se llevan tres importantes puntos a Baltar.