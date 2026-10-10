El Villalonga busca alargar su buena racha ante el Porriño
Los celestes visitan el Federativo de Coia a las 16:00 horas. “Non teño a menor dúbida de que estando ó 100% imos traer os tres puntos”, dice Roberto Lázaro
El Villalonga FC pone rumbo a O Porriño hoy a las 16:00 horas. El equipo de Roberto Lázaro busca mantener su buena dinámica en casa de uno de los rivales llamados a estar en la zona alta de la tabla clasificatoria de Preferente Sur.
Los celestes llegan al Federativo de Coia con las bajas de Romay y Guille Blanco, además de la de Héctor, que es de larga duración. “O equipo realizou unha moi boa semana de traballo, con moita predisposición e desexando que chegue o encontro”, comenta Lázaro. “Queremos seguir alargando esta boa dinámica e seguir sumando de tres”, explica.
El Villalonga llega a la sexta jornada con la tercera plaza de la clasificación bajo el brazo y sumando 12 puntos de los 15 posibles, a solo uno de distancia del líder, que actualmente es el Club Lemos con 13.
“Visitamos a un equipo que é un dos claros favoritos a estar nos postos altos da clasificación. Fixeron un moi bo mercado de fichaxes, a parte de que contan con xente con veteranía e tamén con xuventude. Os seus xogadores están mostrando moita calidade e sobre todo ambición logo de facer unha moi boa campaña o ano pasado”, destaca el entrenador celeste sobre el próximo rival a batir para el Villalonga.
Algo que los visitantes esperan mejorar ante el Porriño Industrial es el apartado defensivo, y es que hasta ahora llevan ocho goles encajados, frente a los 14 anotados.
“Son un equipo moi dinámico, con moita mobilidade e intentan apretar alto con balón. Tamén teñen armas para poder xogar ó contragolpe”, recalca Roberto Lázaro. “As nosas sensacións, tanto no defensivo coma no ofensivo están sendo cada vez mellores, temos claro o plan de partido, que seguro que vai ter moitos mini partidos durante os 90 minutos”, dice el entrenador celeste.
“Nós temos que aproveitar os nosos momentos bos. Non teño a menor dúbida de que estando ó 100% vamos a traer os tres puntos para a casa”, concluye Roberto Lázaro.