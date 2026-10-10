El Sigaltec se estrena en casa ante el Rosalía

Luis Gabín durante un partido en casa MONICA VILA

Llegó la hora para el Sigaltec CLB. Los de Luis Gabín regresan hoy a las 19:00 horas al Sara Gómez para medirse al Ulla Oil Rosalía. El cuadro vilagarciano busca redimirse de la dura victoria de la primera jornada ante el Marín, encuentro en el que perdieron por un marcador de 86-56.

Enfrente tendrán a un equipo que también viene de perder en la primera jornada, en su caso ante el Gijón por 51 puntos de diferencia (49-100). Para medirse al Rosalía, Gabín recupera a Mateo Bello, que se encuentra ya en dinámica con el resto del grupo, pero ahora la duda recae en Álvaro Rodríguez, ya que tiene un golpe en el codo, aunque desde el cuerpo técnico son optimistas con que pueda participar en el duelo.

“Estuvimos entrenando bien toda la semana muy metidos siguiendo con las buenas sensaciones de la primera parte del otro día”, comenta Luis Gabín. Lo cierto es que Rosalía enfrenta otro gran problema en su visita a la capital arousana, y es que su entrenador, el vilagarciano Alberto Blanco, es baja por motivos de salud. Por ello, desde el Sigaltec CLB quieren desear una pronta recuperación a una de las personas que más trabaja por el baloncesto vilagarciano.

“Le queremos mandar todo nuestro ánimo desde aquí para que se recupere lo antes posible”, dice el entrenador del Sigaltec. “Se da la circunstancia de que venía al Sara Gómez como entrenador visitante, pero es una persona que lleva toda la vida dedicada a promocionar el baloncesto en Vilagarcía”, recalca Luis Gabín.

En cuanto a su próximo rival, el entrenador vilagarciano no se quiere dejar llevar por las complicaciones que están atravesando. “Creo que van a salir muy motivados, porque llevamos años ya compitiendo primero en Autonómica y luego en Tercera FEB por los mismos objetivos y tendrán ganas de demostrar que están en esta liga para dar guerra”, recalca Gabín. Así, el Sigaltec espera contar con el apoyo de sus aficionados en el Sara Gómez en el primer partido como locales, en busca de sumar su primer triunfo.