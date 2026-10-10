El Sigaltec brinda a sus aficionados una cómoda victoria ante el Ulla Oil Rosalía

Jorge Rodríguez intenta una canasta GonzaloSalgado

El Sigaltec consiguió una cómoda victoria por 105-79 ante el Ulla Oil Rosalía en el Sara Gómez. Los de Luis Gabín celebraron el primer triunfo de la temporada ante sus aficionados, en un partido en el que se sintieron cómodos con el rebote defensivo, y en el que Adrián Álvarez fue el máximo anotador del cuadro local con 23 puntos.

Durante el primer cuarto, el Rosalía se encomendó al acierto exterior de Andrés Blanco, quien fue máximo anotador del partido con 23 puntos. Pero los de Gabín trataron de mostrar una buena versión defensiva, y es que a pesar de otorgar bastantes tiros libre, fueron capaces de mantener la ventaja. "El marcador estuvo más igualado de lo que nos gustaría teniendo en cuenta el ritmo y lo que generamos", lamenta el técnico.

Así, en el segundo cuarto el Sigaltec ya estaba 12 puntos por encima de los visitantes. Gabín aprovechaba la velocidad de Jorge Rodríguez para contragolpear y engañar así a la defensa santiaguesa sobre la pintura. Juan García intentó un milagroso tiro desde el centro de la pista, pero la pelota regresó a la posesión del Sigaltec CLB.

Tras el descanso, el combinado de Gabín salió al parqué a sentenciar el partido. Así, con el gran acierto de Adrián Álvarez y Jorge Rodríguez, los locales cerraron un parcial de 24-9 que terminó de desmoralizar al Rosalía, y es que los locales estaban mucho más concentrados en defensa, consiguiendo por momentos que el electrónico señalase una ventaja de 30 puntos.

Mateo Bello y Miguel Gil también tuvieron un papel destacado, anotando cada uno 14 puntos. El último cuarto fue de los visitantes con un parcial de 17-22, pero la diferencia en el electrónico ya era demasiado amplia a favor del Sigaltec.