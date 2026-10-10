El Puebla FC vuelve al Municipal da Alta para enfrentarse a las 16:30 horas al Burela

Los jugadores del Puebla celebran en un partido Cedida

El Puebla FC regresa hoy al Municipal da Alta para medirse a las 16:30 horas al Burela SD. Los de Chofri buscan volver en casa a la senda de la victoria tras perder la pasada jornada por 3-0 en su visita al Órdenes. Enfrente tendrán a un Burela que llega en una situación más crítica que los pobrenses, y es que en cinco jornadas suman cuatro puntos y 14 goles en contra.

Por su parte, el combinado de Chofri cuenta con seis puntos que le mantienen en la décima plaza. Además de sumar cinco goles a favor y siete en contra. De los dos partidos disputados como locales, los pobrenses sumaron un empate y una victoria. El Burela, en el papel de visitante, todavía no conoce la victoria, ya que acumula un empate y una derrota, aunque sus cifras anotadoras superan a los de Chofri dado que suman siete goles.

En las cinco primeras jornadas, el Puebla FC consiguió tres empates, una derrota y una victoria. El Burela, por su lado, acumula tres derrotas, un empate y una victoria. Los visitantes llegan con ganas de redimirse de la derrota de la pasada jornada, y es que cayeron goleados por 1-6 ante el Noia CF.

Primera Futgal

En Primera Futgal, el Cidade de Ribeira de Manuel Ángel regresa a A Fieiteira para recibir al Marcón Atlético. Los ribeirenses buscan mantener su buena racha, y es que en las cinco primeras jornadas suman dos empates y tres victorias que les colocan cuartos con 11 puntos, a solo dos puntos de distancia de primer clasificado, el Atlético Combarro. Por su parte, el Marcón Atlético es sexto con 10 puntos, y busca su segunda victoria consecutiva ante los de Manuel Ángel. El enfrentamiento será mañana a las 17:00 horas.