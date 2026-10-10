El Mariscos Antón Cortegada enfrenta un duro viaje para verse las caras con el Extremadura

Marta Sanmartín defiende un balón en el primer partido de las vilagarcianas en el Sara Gómez MONICA VILA

El Mariscos Antón Cortegada enfrenta hoy a las 18:00 horas su segundo partido de la temporada en la Liga Femenina 2. Las de David Bernárdez buscan seguir con buenas sensaciones tras la primera victoria en el Sara Gómez, por lo que se enfrentan al Hierros Díaz Extremadura con el objetivo de mantenerse invictas. Lo cierto, es que ambos combinados vencieron en la primera jornada liguera. En el caso del Extremadura, celebraron su primer triunfo gracias a un electrónico de 65-69 en su visita al Siroko Gijón Basketball.

“Esta semana el trabajo fue muy bueno, visualizando un poco los errores del finde pasado y tratando de potenciar nuestras virtudes. Estoy bastante contento con cómo está trabajando el equipo”, comenta David Bernárdez tras la primera jornada de Liga Femenina 2.

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“Sabemos que es un viaje largo y un equipo, a priori, complicado. Ya jugaron en Gijón y ganaron”, recalca el técnico del Mariscos Antón Cortegada. Lo cierto, es que una de las jugadoras del Extremadura sufrió una lesión en el dedo, por lo que las locales llegan condicionadas en cuanto a su quinteto. “Son un equipo competitivo, con varias jugadoras que tienen muy buen nivel. El bloque que tienen es bastante bueno”, insiste Bernárdez.

Asimismo, el Extremadura es un equipo que acostumbra a plantear una defensa zonal, algo en lo que las vilagarcianas sufrieron en la primera jornada en el Sara Gómez. “Fue la tarea pendiente de la semana pasada, así que esperamos que ahora no tengamos tantas dificultades”, explica el entrenador. “Sabemos que hay muchos factores en contra, como el viaje largo. Son un club histórico y en casa seguramente tengan mucha gente. Va a ser un partido difícil”, señala.

Concentración

El segundo enfrentamiento de la Liga Femenina 2 exigirá a las de David Bernárdez un elevado nivel de concentración, sobre todo por la presencia de los aficionados locales que animarán sin cesar al equipo.

“Tenemos que pensar en lo nuestro, en hacer las cosas bien y en potenciar nuestras virtudes para competir lo mejor posible y llevarnos la victoria”, concluye el técnico del Mariscos Antón Cortegada. Tras la primera jornada, las vilagarcianas se colocan como quintas clasificadas del grupo A de la Liga Femenina 2.