Un nuevo equipo femenino de cantera está en marcha en Portonovo

El Portonovo pone en marcha un equipo femenino de cantera da

El Portonovo cuenta esta temporada con un equipo femenino, que nace con 18 futbolistas dirigidas por el técnico Carlos Castro para afrontar una nueva etapa “con ilusión, compañerismo y pasión por el fútbol”. Con la mirada puesta en “crecer, disfrutar y representar al pueblo dentro y fuera del terreno de juego”.

Al frente del proyecto está un entrenador con una amplia trayectoria vinculada al fútbol femenino y al fútbol base, donde ha desarrollado buena parte de su carrera. Su experiencia trabajando con jóvenes futbolistas y su cercanía con las familias y las jugadoras serán uno de los pilares de este nuevo equipo. Pero si hay algo que define a este grupo es precisamente la ilusión de las chicas. Jugadoras de diferentes perfiles y posiciones que ahora tendrán la oportunidad de compartir vestuario, aprender juntas y construir poco a poco una identidad como equipo.

Encuadrado en el grupo C de la Liga Gallega Infantil, donde también están Atlético Villalonga, Aguiño, Taragoña y Cambados, entre otros, el Portonovo recupera una sección que ya tuvo años atrás, de donde salió el germen del actual Atlético Villalonga. “Queremos que las chicas disfruten, aprendan y se sientan orgullosas de defender los colores de Portonovo. El resultado no será importante, pero lo que sí será más, es conseguir que crezcan como futbolistas y como grupo», explica Carlos Castro. La plantilla queda formada por la portera Helena, las defensas Nayara, Alba, Sara, Ángela, Paulina, Sofía y Elena, las centrocampistas Sabela, Noa, Lara, Sofía, Valeria y Martina, y las delanteras Uxía, Leire, Lúa, Lucía, Irati y Alba.

Más allá de resultados, “el objetivo será construir un vestuario unido, en el que cada jugadora tenga su importancia y donde el compañerismo sea una de las señas de identidad”, al más puro estilo Richmond de Ted Lasso. “Para Portonovo, la creación de este equipo supone también una oportunidad para seguir dando protagonismo al fútbol femenino de base .