Marcos Blanco: “Quero axudar ao equipo da miña vida a voltar donde merece”
O dianteiro meisino regresou esta tempada ao Villalonga FC logo dunha campaña militando nas filas do Céltiga FC. En só cinco xornadas, suma catro goles e os celestes son terceiros
Marcos Blanco (24/11/1996) voltou esta tempada ó que sempre foi o seu fogar. O dianteiro meisino regresou a San Pedro para vestir as cores do Villalonga FC logo dunha tempada militando no Céltiga, en Terceira RFEF. Sen necesitar moito tempo para pensar, Blanco aceptou volver para axudar ó equipo a subir de Preferente Sur a Terceira.
Como se atopan logo do partido ante o Moaña?
Moi ben. Estamos contentos pola imaxe, xa que no último partido na casa tiveramos un mal día e non saíra o partido como queríamos, cometemos moitos erros e queríamos dar unha boa imaxe e sacar os tres puntos. Costounos bastante pero ó final pudémolo conseguir, inda que ata o 95 non chegara ese balón parado.
Doce puntos en cinco xornadas, é un inicio optimista?
Sí. O equipo penso que aínda non está ó seu máximo nivel. Pouco a pouco estamos atopándonos como grupo moito mellor e considero que temos moita marxe de mellora. O Villalonga vai a mellorar moito.
O domingo visitan Porriño, como ven o encontro?
Vai ser un partido diferente a estes últimos que tivemos, porque o Porriño é un equipo ó que lle gusta máis salir xogando, ter máis o balón e ser protagonistas. Nós vamos intentar o mesmo, queremos dar unha boa imaxe.
Que pensa que está funcionando neste equipo?
Creo que temos outra vez un moi bo grupo e unha plantilla larga, con moi bo fondo de armario. Estamos traballando como equipo, sen pensar en individualidades. Non importa quen sexa titular ou suplente, se non aportar cada un o que poida. Iso está sendo prioritario nestas semanas.
O Villalonga vai a mellorar moito, estou moi contento co grupo que hai, é fantástico
Aínda que levemos poucas xornada, como ven a Preferente este ano?
Vai ser unha liga reñida. Os equipos máis punteiros poden ser Marín, Lemos, Atios, Porriño... equipos que están xa máis consolidados na categoría. Algúns levan só un ou dos goles en contra e teñen xogadores doutras categorías. Este fin de semana contra o Porriño, que está a catro de nós, sería un puntalazo deixalo a sete.
Como están traballando no apartado defensivo?
É certo que ó mellor os primeiros partidos non contábamos con encaixar todo o que encaixamos. É un número que queremos tratar de que baixe, polo que tratamos nestes partidos de darlle máis importancia ó apartado defensivo porque sabemos que arriba cos xogadores que temos vamos a xerar.
Logo dunha tempada para asentarse na Preferente, cal é o obxetivo do equipo?
O equipo dou un paso adiante. Reforzouse moi ben e co equipo que hai mínimo temos que estar loitando nas cinco primeiras posicións.
Son unha plantilla compensada entre novos e veteranos?
Sí, eu diría que sí. Iso nun equipo axuda moito, porque a xente nova ven con moitas ganas de aprender e de ter minutos, teñen aspiracións altas para seguir subindo de categorías. Despois coa xente con experiencia creo que se formou un equipo moi bo e ó mesmo tempo ilusionante.
Como foi o seu regreso?
Pois a verdade que non tiven moito que pensar. O ano pasado estaban sempre moi en contacto conmigo e eu cando podía viña a ver os seus partidos. Teño xente aquí que considero amigos para toda a vida. Estou moi feliz, moi contento, e con moitas ganas de seguir así e que ó equipo lle vaia o mellor posible.
Atopouse con moitas caras novas este ano...
Sí, de cando eu me fun creo que solo hai cinco. Tópaste con cousas novas e outras personalidades e estilos de xogo diferentes ós que houbo os últimos anos. O grupo é fantástico, que é o que sempre marcou ó Villalonga, con xente moi boa e a verdade que este ano non é diferente, estou moi contento co vestiario.
Foi especial o primeira xornada en San Pedro tras a súa volta a casa?
Sí. Volver a San Pedro e marcar gol ca afición que temos e o fútbol que se respira non é fácil de explicar porque ó final tes que vivilo. A min personalmente encántame marcar goles en San Pedro.
Encántame marcar goles en San Pedro, non é fácil de explicar, é algo que tes que vivir
Nótase o cambio de Terceira RFEF a Preferente?
Sí, nótase. O fútbol é diferente e as propuestas tamén. Eu trato de seguir ó meu máximo nivel e iso sumado á xente que hai este ano pode ser a clave para intentar que o Villalonga volva a donde se merece estar.
Leva catro goles en cinco xornadas, vai camiño de superar os seus rexistros do ano pasado...
Ogallá (risas). Trato de non darlle moitas voltas a iso. Volvín porque quería axudar ó que considero que é o equipo da miña vida. Se lles podo axudar con goles xenial, pero se non o importante eé sumar e que de verdade o Villalonga volva donde se merece estar.
A nivel máis personal, que obxetivos se marca para esta nova tempada?
Pois sempre trato de desfrutar, de que o meu nivel no campo sempre sexa o máximo. Son dianteiro e entón sempre tratas de axudar con goles, pero se non axudar ó club, a xente nova e aportar ese positivismo que necesita o equipo.
Nestas cinco xornadas, que é o que máis destaca do equipo?
Destacaría esa proposta de fútbol que queremos ter, aínda que non nos esté saíndo todo o ben que queremos. A afición está sempre con nós e para min foi fundamental no último encontro na casa.