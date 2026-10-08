España Sub 15 vuelve a llamar al vilagarciano Nico Mindiola

El vilagarciano celebra el golazo que marcó ante Turquía el pasado mes de mayo RFEF

La Selección Española Sub 15 vuelve a llamar al vilagarciano Nico Mindiola, que estará a las órdenes del seleccionador Hernán Pérez la próxima semana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas junto a otros 25 futbolistas. El delantero del Celta nacido en 2012, que este año está jugando ya en División de Honor Cadete, se entrenará a partir del lunes en Madrid para dar continuidad al trabajo realizado con el mismo grupo de futbolistas en septiembre en El Albir (Alicante).

Mindiola estará concentrado con España Sub 15 hasta el jueves en unas jornadas de entrenamientos y convivencia que sirven para preparar el Torneo Desarrollo de la UEFA que la selección disputará del 28 de octubre al 2 de noviembre contra Austria (anfitrión), Grecia e Islandia.

Cabe recordar que Nicolás Mindiola Abal, que se inició en el Arosa y el Umia antes de dar el salto al Celta, ya formó parte la pasada temporada de la selección española sub-14, participando en el mes de mayo en el Torneo de El Albir, donde marcó un golazo en la victoria por 2-0 ante Turquía, y tuvo la oportunidad de medirse también a Irlanda del Norte y Emiratos Árabes Unidos.