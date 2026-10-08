Al Sigaltec BBC le espera un partido trampa ante el Rosalía

El Sigaltec BBC se estrena este sábado en liga ante su afición en un partido en el que es favorito por la merma de potencial que ha sufrido su rival Mónica Ferreirós

El Sigaltec se prepara para su estreno liguero el sábado en el Sara Gómez. El equipo de Luis Gabín recibirá a las 19 horas al Ulla Oil Rosalía del vilagarciano Alberto Blanco, que también comenzó con derrota al caer con el Círculo de Gijón por 49-100. Los vilagarcianos plantaron más cara en Marín, sobre todo en la primera parte, pero con el paso de los minutos se impuso la lógica.

"Cumplimos el objetivo que nos habíamos propuesto, ser competitivos, con la intensidad del equipo que queremos ser y demostranos que podemos competir a nuestro máximo de concentración", valora de forma positiva el técnico del BBC. "Obviamente contra una plantilla como Marín y a estas alturas de temporada no somos capaces de mantener ese nivel 40 minutos, se nos escapó y rotamos a la gente para no acumular muchos minutos y rodar a los que son nuevos en la liga".

El Sigaltec estuvo en el partido hasta el minuto 25 (53-45), pese a su poco acierto en el tiro exterior. Un parcial de 17-4 para acabar el cuarto dejó a los visitantes sin opciones, por lo que Gabín aprovechó el úlimo "para probar otras cosas y evitar percances".

El equipo ha perdido a sus dos referencias ofensivas esta temporada, con la marcha de Pablo Fernández, que no pudo debutar en Segunda FEB el fin de semana con Ibiza por la alerta meteorológica, y de Óscar Castaño. Por lo que necesita crecer en lo colectivo. Si hay un aspecto clave a mejorar para los arousanos este año, que ya vienen arrastrando del anterior, es el rebote. "Creo que en esa batalla estuvimos muy bien", además Gabín destaca que "fuimos competitivos con varios quintetos" y también pone en valor "los minutos que van acumulando los chicos que suben del filial, que nos tienen que dar mucho a medida que se vayan adaptando a la liga".

El sábado les visita un rival que está llamado a sufrir en la clasificación esta temporada. Los santiagueses han perdido mucho potencial en su plantilla, por lo que Alberto Blanco no lo tiene nada fácil para conseguir armar un equipo competitivo. Solo repiten dos jugadores de la plantilla del año pasado y no eran de los más importantes. Los refuerzos que llegaron son jugadores de la zona de Santiago sin experiencia en la categoría, además de algún chico de fuera que está estudiando en Galicia.

En el precedente de Copa Galicia, el Sigaltec se impuso con holgura (69-85). Tres semanas después de este partido, el Rosalía ha perdido a su base titular, que ha ido al Santo Domingo Betanzos. Pero Gabín no se fía y sabe que es un partido trampa, en el que los pívots de su equipo, que acostumbran a lanzar desde fuera, tendrán que meterse en la pintura para aprovechar su ventaja física. "Serán un equipo incómodo porque juntan muchos jugadores pequeños en pista y cuesta emparejarse con nuestros pívots. Cambian mucho en las situaciones de bloqueos y te obligan a castigar la ventaja interior, que es algo a lo que no estamos tan acostumbrados porque suele ser al revés, ser nosotros los que tenemos desventaja dentro".